Bečić: Saglasni smo da Milatović povjeri mandat Spajiću

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora dala je saglasnost predsjedniku države Jakovu Milatoviću da mandat za sastav nove vlade povjeri lideru Pokreta Evropa sad (PES) Milojku Spajiću, saopštio je predsjednik Demokrata Aleksa Bečić.

On je novinarima, nakon konsultacija sa Milatovićem, kazao da je to odlučeno na sjednici predsjedništva Demokrata.

Bečić je rekao da su sa Milatovićem imali sadržajan sastanak, na kojem su naglasili da je potrebno da Crna Gora u što kraćem dobije novu zakonodavnu i izvršnu vlast, jer predstoje mnogi izazovi i reformski procesi.

„Na bazi iskustva iz 42. i 43. vlade jasno smo istakli da Crnoj Gori ne treba ni ekspertska, ni manjinska, već politička vlada koja će imati podršku većine poslanika u parlamentu“, rekao je Bečić.

Kako je kazao, najvažnije za Crnu Goru je da izađe iz vd stanja, da dobije novu vladu i da ta vlada bude na evropskom, evroatlantskom, građanskom, pomiriteljskom putu.

Bečić je istakao da je važno da da nova vlast objavi, sprovede i pobijedi u institucionalnom ratu protiv mafije, organizovanog kriminala i korupcije.

„Da počistimo mafijaške strukture i njihove sluge iz crnogorskih institucija, unaprijedimo ekonomski položaj građana i da odgovorimo svemu onome što su očekivanja građana“, naglasio je Bečić.

Kako je naveo, u razgovoru sa Milatovićem istakli su da je uloga Demokrata u pregovorima o formiranju nove vlasti pozitivna i konstruktivna.

Upitan da li je tačno da insistira na mjestu predsjednika Skupštine, Bečić je kazao da Demokrate nijesu nikada trgovale, niti su ikada bilo koga ucjenjivale.

„Demokrate su razgovarale, dogovarale se i prihvatile ponudu koju nam je uputio kandidat za mandatara“, rekao je Bečić.

Upitan da li im je ponuđeno mjesto predsjednika Skupštine, Bečić je kazao da će prepustiti onome ko vodi proces da, u trenutku kad bude smatrao da treba, izađe sa tim informacijama i pojedinostima.

„Samo kažem da smo ono što nam je ponuđeno mi prihvatili. A da smo imali namjeru da nešto u prethodnim danima i nedeljama demantujemo što se pojavilo u medijima, mi bismo vjerovatno demantovali“, rekao je Bečić.

Na pitanje šta im je ponuđeno u pregovorima, Bečić je naveo da će to reći mandatar kada bude smatrao da je zaokružio proces.

On je rekao da pregovore o formiranju vlade ne doživljava kao pijacu ili trgovinu, već kao dijalog između partnera.

„Vodili smo dijalog sa mandatarom, prihvatili ponudu i napravili dogovor. Mandatar vodi i druge razgovore, za sva druga pitanja moraćete da potražite odgovor kod njega“, rekao je Bečić.

On je dodao da su pregovori Demokrata sa Spajićem uspješno završeni i da ne postoji nijedno sporno pitanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS