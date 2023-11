Bečić: Nova vlast za kratko vrijeme postigla zapažene rezultate

Podgorica, (MINA) – Nova crnogorska vlast za kratko vrijeme je postigla zapažene rezultate, ocijenio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to rekao na sastanku sa izvršnom direktoricom Sustineri partnersa Biljanom Brajtvajt.

“Za kratko vrijeme nova vlast je postigla zapažene rezultate”, istakao je Bečić i dodao da je očito da su svi bili svjesni odgovornosti kada je riječ o postizanju političke i društvene stabilnosti.

Kako je rekao, stabilnost je dostižna jedino kroz jačanje institucija.

“Ustavni sud je kompletiran, želim da vjerujem da će vrijeme raditi za nas i da će izbor VDT-a kao i preostala tri člana Sudskog savjeta biti samo logičan slijed događaja”, kazao je Bečić.

On je rekao da je pitanje održivog razvoja i ciljeva Agende 2030 potpuno kompatibilno procesu evropskih integracija.

Bečić je istakao da Crna Gora ima veliki broj poglavlja koja su “gotovo spremna za zatvaranje”.

“Ali da bi dobili zeleno svijetlo za proces zatvaranja poglavlja veoma bi dobro bilo da zaokružimo proces deblokade pravosuđa i napretka u poglavljima 23 i 24 prije evropskih izbora”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, to znači da je neophodno da nastave sa ubrzanim i efikasnim radom, kako bi se nastavile pozitivne vijesti iz Crne Gore koje, kako je naveo, karakterišu prve nedjelje mandata nove Vlade.

Bečić je rekao da treba iskoristiti momenat da se uporedo grade jake institucije i iskoristi šansa aktuelne generacije političara da Crna Gora postane prva naredna članica evropske porodice.

Iz Bečićevog kabineta su kazali da je na sastanku razgovarano i o održivom razvoju, zelenoj tranziciji, održim finansijama.

Brajtvajt je kazala da žele da naprave kontinuitet, da se izrode neke nove inicijative, da okupe što više ljudi iz svijeta finansija i da jačaju podršku Vlade.

“I da postavljanjem dobrih osnova na prvom Samitu, budemo još ambiciozniji na sljedećem koji ćemo partnerski i startegijski postaviti”, zaključila je Brajtvajt.

