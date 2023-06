Abazović: Crna Gora bezrezervno stoji uz ukrajinski narod

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bezrezervno stoji uz ukrajinski narod i doprinijeće zalaganju Ukrajine za članstvo u NATO, poručio je premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova, Dritan Abazović.

On je to kazao na Konferenciji za obnovu Ukrajine u Londonu, na sesiji posvećenoj ekonomskom oporavku Ukrajine.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je Crna Gora svoje prijateljstvo dokazala činjenicom da u državi trenutno boravi najviše Ukrajinaca u odnosu na broj stanovnika u Evropi.

„On je podsjetio da Crna Gora nastoji da podrži odbranu Ukrajine, kroz doniranje 11 odsto sredstava iz vojnog budžeta, kao i da će doprinijeti zalaganju ove države za članstvo u NATO-u“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Abazović je na marginama konferencije imao više bilateralnih sastanaka sa liderima iz zemalja članica EU i NATO, gdje je još jednom potvrđena zajednička vizija brzog i kvalitetnog oporavka Ukrajine kao partnera i prijatelja.

Konferenciju za obnovu Ukrajine, drugu po redu, zajednički organizuju Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, i Ukrajina.

London će danas i sjutra biti domaćin liderima iz više od 60 zemalja, sa glavnim ciljem prikupljanja pomoći za obnovu Ukrajine.

