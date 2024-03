Policija zaplijenila automatsku pušku, tromblonske mine i municiju

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su M.P. (53), kod kojeg je, u mjestu Mataguži, pronađeno oružje i municija.

Iz Uprave policije su saopštili da su njihovi službenici od M.P. oduzeli automatsku pušku, četiri okvira za nju, tri tromblonske mine i 536 komada municije različine vrste i kalibra.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu M.P. uhapšen, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

