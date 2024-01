Policija spriječila sukob pristalica CPC na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Policija je danas, na Dvorskom trgu na Cetinju, spriječila sukob pristalica poglavara Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihaila i bivšeg vikarnog episkopa te crkve Borisa.

Uoči početka nalaganja badnjaka intonirana je nacionalna himna, a onda je došlo do incidenta kada su se na Dvorskom trgu pojavili i Mihailo i Boris, prenosi Pobjeda

Nakon toga, kako javlja reporter Pobjede, došlo je do tenzija i guranja između pristalica Mihaila i Borisa, a veći incident spriječila je policija

Borisa je Sveti Arhijerski Sinod CPC rasčinio zbog “raskolničkih i necrkvenih aktivnosti”, koje su rezultirale njegovim, kako su kazali iz CPC, nekanonskim samoproglašnjem za mitropolita.

Mihailo je, obraćajući se vjernicima, istakao da, u dugoj prošlosti Cetinja i Crne Gore, nalaganje badnjaka nije samo vjerski običaj.

„Simbol Badnjeg dana je badnjak. Dan prije Božića badnjak kao sveto drvo donosili su i nalagali ispred Cetinskoga manastira samo oni koji su imali istorijsko pravo na to“, kazao je Mihailo.

On je podsjetio da je na Cetinju to pravo pripadalo Martinovićima i Borilovićima iz Bajica.

„Pomolimo se Gospodu spasitelju da nas napoji lučama svjetlosti svoje i izbavi nas od zla i tame. Neka ovaj dan sve nas i naše građane iz dijaspore obasja srećom, blagostanjem i ljubavlju Božijom, poručio je Mihailo.

