Podrška Belgije za usvajanje IBAR-a za vrijeme njenog predsjedavanja

Podgorica, (MINA) – Odlučnost i želja Crne Gore da ispuni sve uslove potrebne za članstvo u Evropskoj uniji (EU) veoma su primjetne u belgijskim i institucijama Unije, a podrška Belgije crnogorskom evropskom putu neupitna je i nedvosmislena.

To je poručeno na sastanku generalnog direktora za evropske i vanjske poslove, spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) Belgije, Bernarda Kentena i ministra pravde Andreja Milovića, održanom u Briselu.

Iz crnogorskog Ministarstva pravde saopštili su da je naglašeno da Crna Gora ima snažnu podršku Belgije za usvajanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) tokom belgijskog predsjedavanja Savjetom EU.

Kako su naveli, Kenten je Miloviću iskazao pohvale i impresioniranost postignućima Ministarstva pravde i Vlade Crne Gore u prvih nekoliko mjeseci njenog mandata.

„Odlučnost i želja Crne Gore da ispuni sve uslove potrebne za članstvo u EU veoma su primjetne, kako u institucijama EU, tako i belgijskim“, naglasio je Kenten.

Belgija, kako je istakao, želi da vidi Crnu Goru kao članicu EU što je prije moguće i zbog toga će pružiti svu neophodnu podršku kako bi se to i ostvarilo.

„Milović je tokom susreta u sjedištu MVP Belgije detaljno informisao Kentena o napretku i rezultatima rada Ministarstva pravde na ključnim pitanjima relevantnim za Poglavlje 23, koje se tiče pravosuđa i temeljnih prava“, navodi se u saopštenju.

On je istakao da je za Crnu Goru podrška Belgije od neprocjenjive važnosti u ovom ključnom i istorijskom zadatku, što završetak procesa pune integracije Crne Gore u EU jeste.

„Ova Vlada nema “plan B”, već je apsolutno skoncentrisana na jedini prioritet, a to je ispunjavanje svih uslova i što skoriji uspješan završetak pregovora o članstvu u EU“, istakao je Milović.

Navodi se da je sastanak Milovića i Kentena bio prilika da se potvrdi čvrsto opredjeljenje Belgije da podrži Crnu Goru u njenim nastojanjima da postane dio evropske porodice, ali i prilika za jačanje bilateralnih odnosa između dvije prijateljske zemlje.

