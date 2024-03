Počinioci brutalnog napada u Moskvi moraju biti najoštrije osuđeni

Podgorica, (MINA) – Počinioci brutalnog napada na nevine ljude u Moskvi moraju biti najoštrije osuđeni, kazali su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora u saopštenju su naveli da izražavaju veliko žaljenje zbog nevinih žrtava stradalih u oružanom napadu u koncertnoj hali Krokus u Moskvi.

„Saosjećanje i podrška porodicama stradalih, kao i brz oporavak povrijeđenima u strašnom terorističkom napadu. Počinioci tog brutalnog napada na nevine ljude moraju biti najoštrije osuđeni“, naveli su iz Ministarstva odbrane.

Oni su kazali da je terorizam zlo današnjice, koje mora biti pobjeđeno.

