Počela gradnja stanova za službenike MUP-a i ANB-a u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić položili su kamen temeljac za izgradnju stanova za potrebe službenika bezbjednosnih institucija u Herceg Novom.

Šaranović je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kazao da je riječ o partnerskom projektu Opštine Herceg Novi i Sindikata bezbjednosnih institucija.

On je rekao da će izgradnjom stambeno- poslovnog objekta 32 zaposlena službenika MUP-a i Agencije za nacionalnu bezbjednost koji žive i rade u Herceg Novom konačno riješiti stambeno pitanje.

Šaranović je istakao da je ključni cilj MUP-a odlučna borba protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije.

„Da bismo odgovorili tom prioritetu i pratećim izazovima, koji nisu samo pod MUP-om i sektorom bezbjednosti, već su to izazovi i problemi crnogorskog društva, mi moramo da imamo zadovoljnog policijskog službenika“, istakao je Šaranović.

Kako je rekao, policijski službenici su za novo rukovodstvo MUP-a baza i temelj na kojem počiva bezbjednosni sektor.

„Svaka naša inicijativa, svaki naš potez, počinjaće upravo od onoga što znači popravljanje statusa policijskog službenika, vraćanje punog ugleda i povjerenja u integritet Uprave policije u cjelini, a jedan od načina da taj cilj ostvarimo jeste da povedemo računa o svim pitanjima koja su od važnosti za policijske službenike”, poručio je Šaranović.

On je istakao da je uspješna saradnja MUP-a, sindikata i Opštine Herceg Novi dobra poruka i primjer kako se zajedničkim radom mogu rješavati pitanja važna za zaposlene u policiji, a samim tim i jačati sektor bezbjednosti u lokalnim zajednicama.

Rok za izgradnju stambenog objekta je dvije godine, a vrijednost projekta oko 3,4 miliona EUR.

