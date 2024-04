PES povlači predlog izmjena Zakona o PIO

Podgorica, (MINA) – Poslanici Pokreta Evropa sad (PES) povući će predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim je bilo predviđeno da se starosna granica za odlazak u penziju sudija Ustavnog suda podigne sa 65 na 67 godina.

To su najavili poslanici PES-a Vasilije Čarapić i Darko Dragović, nakon konsultacija sa glavnim pregovaračem sa Evropskom unijom (EU) Predragom Zenovićem i pregovaračem za temeljna poglavlja Bojanom Božovićem.

Čarapić i Dragović su predlog izmjena Zakona o PIO Skupštini dostavili 10. aprila.

Kako se navodi u saopštenju PES-a, Zenović je na sastanku predstavio reformski proces u oblasti vladavine prava koji, između ostalog, treba da reguliše uslove rada nosilaca pravosudnih funkcija.

“I da bi uslove za penziju sudija Ustavnog suda, uz široke konsultacije, trebalo regulisati u sklopu ove agende i dinamike”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Čarapić i Dragović su se usaglasili da je to bolji pristup i najavili povlačenje predloga izmjena Zakona o PIO, kako bi otvorili put ka uspostavljanju dugoročnog i sistemskog rješenja.

“Sagovornici su saglasni da su intervencije u tom dijelu poželjne, kako bi se zaustavila tradicija zloupotreba koja već duži niz godina prati upravo ovaj segment rada Ustavnog suda, što je bila i isključiva intencija predlagača izmjena ovog zakona”, kaže se u saopštenju PES-a.

Iz te stranke su kazali da je na sastanku naglašeno da Crna Gora ne smije da se nađe u još jednoj ustavnoj krizi, kao i da opozicija i parlamentarna većina ne treba da dozvole da Ustavni sud ponovo bude u blokadi.

