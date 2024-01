PES: Potez Milatovića ostavlja prostor za sumnju u sabotiranje parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Zakoni koje je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nijesu problematični sa stanovišta ustavnosti, rekli su iz Pokreta Evropa sad (PES) dodajući da taj potez ostavlja prostor za sumnju u politički motiv sabotiranja parlamentarne većine.

Milatović je na ponovno odlučivanje Skupštini vratio zakone o privrednim društvima, finansiranju lokalne samouprave i elektronskim komunikacijama.

„Uvažavajući činjenicu da predsjednik Crne Gore ulazi u meritum zakona nedavno usvojenih u Skupštini Crne Gore, moramo istaći da isti nijesu problematični sa stanovišta ustavnosti“, rekli su iz PES-a.

Oni su dodali da odražavaju javni interes, a time ispunjavaju i sve preduslove da ih predsjednik potpiše, kako Ustav i propisuje.

„Da bi javnost bila upoznata, podsjećamo da izmjena Zakona o privrednim društvima ima za cilj da se stane na kraj političkim odborima direktora, kojima je bio cilj da imenuju politički obojen menadžment u punom mandatu“, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da je posljedica nepotpisivanja tog Zakona čuvanje starog borda direktora Elektroprivrede Crne Gore instaliranog od 43. Vlade.

„Čime se stvara mogućnost da članovi koje je imenovala Vlada Dritana Abazovića na namještenom konkursu izaberu novog izvršnog direktora u punom mandatu i po mjeri bivšeg premijera“, dodaje se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da neusvajanje Zakona o finansiranju lokalne samouprave znači da opštine neće biti u mogućnosti da naplaćuju porez na promet nepokretnosti koji je u njihovoj nadležnosti od 1. januara tekuće godine.

Oni su podsjetili da je tom izmjenom planirano dodatnih deset miliona EUR od poreza na dohodak fizičkih lica, namijenjenih za finansiranje sjevera Crne Gore.

Iz PES-a su rekli da izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama ima za cilj da odblokira rad Agencije, koja već sada nema Savjet, a bez koga se ne mogu donijeti ključne odluke za poslovanje Agencije.

„Odlaganje primjene izglasanih zakona, koji su u skladu sa Ustavom, ostavlja prostor za sumnju u politički motiv s ciljem sabotiranja nove parlamentarne većine, što će prouzrokovati štetu s kojom će javnost imati priliku da se upozna“, rekli su iz PES-a.

Oni su naveli da „ne želeći da vjerujemo u te motive, uvjereni u dobronamjernost predsjednika Crne Gore, možemo jedino zaključiti da se radi o slučajnom, ali neblagotvornom, neznanju“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS