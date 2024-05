Đurić: Amandmani na Rezoluciju UN-a liče na pranje savjesti

Podgorica, (MINA) – Šef srpske diplomatije Marko Đurić kazao je da, ako dođe do ulaganja amandmana Vlade Crne Gore na Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici, to liči na pranje savjesti.

On je rekao da je to pranje savjesti, kako pred crnogorskom javnošću ne bi izgledalo “da su protiv bratske Srbije”.

“Srbija će prema odnosu u vezi sa ovom rezolucijom da mjeri ko se postavlja prijateljski, koga možemo da smatramo prijateljem, a koga partnerom. Borićemo se za nove prijatelje, ali ćemo da pravimo razliku”, kazao je Đurić za Televiziju Pink, prenosi Pobjeda.

Mediji su ranije objavili da će Crna Gora predati dva amandmana na njemačku Rezoluciju o Srebrenici u cilju postizanja što boljih odnosa i smirivanja političke napetosti u regionu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS