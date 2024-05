Ivanović: Crna Gora se u vođenju vanjske politike rukovodi svojim interesima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se u vođenju vanjske politike rukovodi isključivo svojim, a ne tuđim interesima, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je to rekao Vijestima, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Marka Đurića koji je kazao da, ako Vlada Crne Gore podnese amandmane na Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici, to liči na “pranje savjesti”, kako pred javnošću u Crnoj Gori ne bi izgledalo “da su protiv bratske Srbije”.

“Uz čestitke povodom stupanja na važnu dužnost ministra spoljnih poslova Srbije, želim gospodinu Đuriću uspješan rad, iako razumijem da se u prvim danima mandata mogu desiti i ishitreni potezi, kao što se i dogodilo sinoć kada je komentarisao nezvanične informacije povodom teksta Rezolucije UN o Srebrenici“, naveo je Ivanović.

On je zahvalio Đuriću na isticanju principa u vođenju spoljne politike Srbije koji, kako je rekao, nijesu ništa novo u međunarodnim odnosima.

Ivanović je kazao da i Crna Gora u spoljnoj politici baštini iste principe.

„Da bi bilo jasnije: Crna Gora se u vođenju vanjske politike rukovodi isključivo svojim, a ne tuđim interesima. Takođe, Crna Gora će se prema drugim državama odnositi upravo onako kako se te države odnose prema Crnoj Gori”, naveo je Ivanović.

