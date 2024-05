Vukčević: Političari da se uzdrže od komentara koji narušavaju nezavisnost pravosuđa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir koji reguliše pitanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, ali je problem u njegovoj implementaciji, odnosno nepoštovanju od strane političara i nosilaca javnih funkcija, ocijenio je advokat i redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran Miloš Vukčević.

On je poručio da bi članovi Vlade i političari morali da se uzdrže od komentara koji narušavaju samostalnost i nezavisnost pravosuđa, koje upravo iz tih razloga predstavlja posebnu granu vlasti, izdvojenu od izvršne i zakonodavne.

„Svakodnevno smo u prilici da vidimo kako pojedini članovi Vlade i drugi nosioci javnih funkcija, kao i političke partije svojim komentarima i reakcijama na tužilačko – policijske akcije preuzimaju zasluge tuđeg rada“, kazao je Vukčević u intervjuu Agenciji MINA.

Oni, kako je rekao, shodno Zakoniku o krivičnom postupku nemaju nikakvu ulogu u procesu lišavanja slobode neke osobe i određivanja zadržavanja i pritvora.

„Odluku o zadržavanju neke osobe donosi isključivo državni tužilac, dok pritvor određuje sud na predlog državnog tužioca, dok na njihove odluke ne smije niko uticati, posebno ne političari i članovi Vlade koji pripadaju drugoj grani vlasti – izvršnoj“, naveo je Vukčević.

Prema njegovim riječima, takvi komentari narušavaju nezavisnost pravosuđa i stvaraju utisak o ugroženosti samostalnosti tužilaštva.

Vukčević je kazao da zakonska rješenja Crne Gore u pogledu nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa predstavljaju solidan, odnosno dobar zakonodavni okvir.

Taj zakonodavni okvir, kako je dodao, rezultat je proces harmonizacije, odnosno usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije.

„Međutim, problem nije u zakonodavnom okviru, već u njegovoj implementaciji, odnosno nepoštovanju istog od strane političara i nosilaca javnih funkcija, kao i nepoštovanju etičkih i moralnih principa“, rekao je Vukčević.

On je, odgovarajući na pitanje da li je nakon promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine eventualni politički uticaj na pravosuđe manji ili veći, kazao da su građani nakon promjena 30. avgusta očekivali da politički uticaj bude u potpunosti eliminisan.

„Nažalost, svjedoci smo da se to nije desilo. Politički partije koje su preuzele vlast nastavile su sa praksom svojih prethodnika“, ocijenio je Vukčević.

Na pitanje da li je saglasan sa ocjenom iz izvještaja Stejt departmenta o stanju ljudskih prava za prošlu godinu, da Vlada Crne Gore nije poštovala nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa, on je odgovorio potvrdno.

Vukčević je kazao da se, po izjavama tadašnjih članova Vlade, jasno mogao uočiti pokušaj političkog uticaja na postupanje sudova i državnog tužilaštva.

„Tako, na primjer, kada bi lišavanje slobode i određivaje pritvora za nekog funkcionera iz prethodne vladavine Demokratske partije socijalista bilo „po volji“ premijera i članova Vlade, oni bi to pozdravljali i pripisivali kao svoju zaslugu“, naveo je Vukčević.

Međutim, kako je rekao, ako državni tužilac ne bi odredio zadržavanje, ili sud pritvor, automatski bi krenula lavina kritika prema sudu i državnom tužilaštvu zašto toj osobi nije određen pritvor.

„Isto tako, svjedoci smo bili kritka koju su članovi prethodne Vlade upućivali Upravnom sudu, posebno kada bi poništavao nezakonite odluke Vlade o razrješenju bivših funkcionera“, kazao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, to je posebno bilo uočljivo na primjeru razrješenja bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina, kada je Upravni sud dva puta kao nezakonitu poništio odluku Vlade o njegovom razrješenju.

„Tada smo svjedočili velikom političkom pritisku na Upravni sud i uprkos tome što je Upravni sud poništio nezakonitu odluku, Vlada nije ispoštovala njegovu presudu, već je ponovo donijela istu odluku o razrješenju direktora Uprave policije, iako je bila vezana pravnim shvatanjem tog suda“, naveo je Vukčević.

Na pitanje da li u Crnoj Gori mediji, državni organi, političke partije i javni funkcioneri poštuju prezumpciju nevinosti, on je odgovorio da se ona, nažalost, odavno ne poštuje.

„Već upravo suprotno, prilikom samog lišavanja slobode i određivanja pritvora, ta se osoba unaprijed kvalifikuje kao krivac i kao da je već pravosnažno osuđena“, naveo je Vukčević.

Upravo takvu klimu, prema njegovim riječima, stvaraju političari i nosioci javnih funckija svojim neumjesnim komentarma i izjavama.

„Pritvor je mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, i to što je određen pritvor ne znači da će ta osoba biti osuđena nakon okončanog sudskog postupka“, kazao je Vukčević.

