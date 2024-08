Perović smijenjena sa funkcije direktorice ASK

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) razriješio je Jelenu Perović sa funkcije predsjednice te institucije.

Inicijativu za razrješenje je, na današnjoj sjednici, pokrenulo pet članova Savjeta, a usvojena je jednoglasno, prenosi Portal RTCG.

Savjet je prethodno dobio informacije o postupcima koji se vode protiv Perović pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i upoznao se dokumentacijom na osnovu koje je ona bila izabrana od prethodnog saziva Savjeta Agencije.

Na sjednici je ukazano da se protiv Perović vodi postupak zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja.

Predsjednik Savjeta ASK-a Pavle Ćupić rekao je da ne smatra da je dokumentacija koju je Perović ranije predala, kada je polovinom 2020. godine izabrana na mjesto direktorke Agencije, bila uredna.

Članica Savjeta Aleksandra Vukašinović ocijenila je da je Perović imala sve neophodne preporuke.

Ona je naglasila da bi bilo važno vidjeti zbog čega ne postoji zvanični pečat institucije na preporuku koja je data Perović.

Potpredsjednik Savjeta Mladen Tomović kazao je, s druge strane, da Sudski savjet nije mogao dati preporuku, jer objektivno, nema status pravnog lica.

On je naglasio da navodno preporuka cetinjskog suda nije preporuka suda, nego podnesak troje sudija koji je zaveden na arhivi i pisarnici i njihovo mišljenje, kao fizičkih lica.

Četvoro članova Savjeta glasalo je da preporuka Sudskog savjeta nije dostavljena u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, jer taj zakon predviđa da mišljenja moraju biti pribavljena od pravnog lica.

Podršku četiri člana Savjeta dobio je i zaključak da podnesak kolegijuma sudija bez pečata i memoranduma suda nije dostavljen prema tada važećem zakonu.

Članovi Savjeta su bili uzdržani povodom izvještaja o radu ASK za prošlu godinu, jer je novi sastav tog tijela nedavno izabran pa nijesu ni učestvovali u izradi izvještaja.

