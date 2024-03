Pejanović Đurišić: Pristupanja Švedske NATO-u istorijski trenutak

Podgorica, (MINA) – Pristupanje Švedske NATO-u izraz je nove snage i jedinstva Alijanse, poručila je predsjednica Atlantskog saveza Crne Gore (ASCG) Milica Pejanović Đurišić.

Ona je uputila čestitku ambasadorki Švedske u Podgorici Aniki Ben David, povodom pristupanja te države NATO-u.

“Ovaj istorijski trenutak označava ne samo novo poglavlje u modernoj istoriji Švedske, već predstavlja izraz nove snage i jedinstva NATO saveza”, navela je Pejanović Đurišić.

Kako je kazala, u kontekstu trenutnih geopolitičkih okolnosti, pristupanje Švedske dokaz je nepokolebljive posvećenosti te države miru, sigurnosti i saradnji u Evropi.

“Istovremeno, vojne sposobnosti i demokratske vrijednosti Švedske, zajedno sa njenim geografskim položajem, jačaju operativnu snagu Saveza u suočavanju sa aktuelnim izazovima”, rekla je Pejanović Đurišić.

Ona je istakla da su u ASCG svjesni posvećenosti i odlučnosti koje su neophodne za pridruživanje NATO savezu.

“Kao snažan zagovornik transatlantskih i EU vrijednosti u Crnoj Gori, radujemo se produbljivanju naših odnosa i saradnje na adresiranju zajedničkih izazova miru i stabilnosti u euro-atlantskom području”, poručila je Pejanović Đurišić.

