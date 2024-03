Partije manje brojnih naroda bezrezervno podržavaju EU agendu

Podgorica, (MINA) – Partije manje brojnih naroda bezrezervno podržavaju evropsku agendu Crne Gore i dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), saopšteno je sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima tih stranaka.

Iz Vlade je saopšteno da su, u razgovoru Spajića sa predstavnicima političkih partija manje brojnih naroda o aktuelnoj političkoj situaciji, konstatovani odlični rezultati na planu integracija Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

Navodi se da je ukazano na doprinos partija manje brojnih naroda, a naročito u dijelu glasanja za imenovanja u pravosuđu.

Spajić je, kako je saopšteno, predstavio naredne korake koji će Crnu Goru dovesti do ispunjenja najvažnijeg cilja u ovom momentu, a to je dobijanje IBAR-a u prvoj polovini godine.

U razgovoru je naglašeno da će na tom putu partije manjinskih naroda pružiti bezrezervnu podršku.

“Jer je i za njih EU jedina prava crnogorska perspektiva”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da su snažne poruke iz najvećih evropskih centara jasan pokazatelj da su širom otvorena vrata evropske porodice.

Zaključeno je, kako se navodi, i da je jako važno da se nastavi konstantna komunikacija koju Spajić ima sa predstavnicima manje brojnih naroda.

Spajić je razgovarao sa Ervinom Ibrahimovićem i Damirom Gutićem iz Bošnjačke stranke, Gencijem Nimanbegom iz Force, Adrijanom Vuksanovićem iz Hrvatske građanske inicijative i Mehmedom Zenkom iz Demokratske unije Albanaca.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

