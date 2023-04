Osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti Erakovića izrečena mjera zabrane prilaska

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici izrekao je L.Ž., osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Jevta Erakovića, mjeru zabrane pristupa ili sastajanja sa oštećenim.

Iz Osnovnog suda je saopšteno da je odbijen predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici za određivanje pritvora L.Ž.

„Sudija za istragu je prema osumnjičenom L.Ž., zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti na štetu E.J., izrekao mjeru nadzora zabrane pristupa ili sastajanja sa oštećenim na udaljenosti ne manjoj od 50 metara“, kaže se u saopštenju.

Navedena mjera, kako se precizira, trajaće dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnog okončanja postupka.

Iz Osnovnog suda su objasnili da je sudija za istragu odbio predlog da se odredi pritvor L.Ž., nalazeći da ne postoje posebne okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

„Niti da bi mogao da utiče na svjedoke, budući da se radi o supruzi oštećenog, pa nema logike da bi ona olakšala krivično pravni položaj osumnjičenog u ovom predmetu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, odlučeno je da će osumnjičenom, ukoliko prekrši navedenu mjeru nadzora, biti određen pritvor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS