Osumnjičenom za napad na sportiste iz BiH zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Postupajući tužilac u barskom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) donio je rješenje o zadržavanju do 72 sata za B.K. iz Bara, osumnjičenog za napad na maloljetne sportiste iz Bosne i Hercegovine (BiH).

U saopštenju objavljenom na sajtu ODT-a u Baru navodi se da će u roku od 72 sata Osnovnom sudu u tom gradu biti podnijet predlog za određivanje pritvora.

“Nakon saslušanja osumnjičenog B.K. iz Bara, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje, a u vezi sa fizičkim napadom koji se desio u subotu u naselju Šušanj na maloljetne sportiste iz BiH, postupajući tužilac donio je rješenje o zadržavanju do 72 sata“, kaže se u saopštenju.

ODT u Baru je, u saradnji sa Upravom policije, u subotu identifikovalo četiri izvršioca napada i utvrdilo da se radi o maloljetnim osobama A.K, S.L, S.L. i V.Ć.

