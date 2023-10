Osumnjičenima u slučaju Tunel određen pritvor

Podgorica, (MINA) – Sudija Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor Katarini Baćović, Marjanu Vuljaju, Ivici Piperoviću i Nikoli Milačiću, koji su osumnjičeni u slučaju “Tunel”.

Baćović, Vuljaj, Piperović i Milačić uhapšeni su u četvrtak po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva.

“Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio pritvor osumnjičenima K.B., M.V., N.M. i I.P, u slučaju poznatom u javnosti pod nazivom Tunel”, kazali su iz Osnovnog suda.

Kako su dodali, Baćović, Piperoviću i Milačiću je određen je pritvor zbog osnovane sumnje da su učinili krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa putem pomaganja i sprječavanje dokazivanja putem pomaganja.

Iz Osnovnog suda su rekli da se Baćović i Milačiću na teret stavlja i krivično djelo falsifikovanje isprave, a Vuljaju pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Prema njihovim riječima, Baćović je određen pritvor zbog postojanja konkretnih okolnosti koje ukazuju da će se dati u bjekstvo ukoliko se u daljem toku postupka bude branila sa slobode.

“Budući da se u vremenskom periodu od kada je javnost putem medija obaviještena da je došlo do izvršenja predmetnih krivičnih djela krila i za skrivanje tražila i dobila pomoć od osumnjičenog M.V”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sudija za istragu je cijenio činjenicu da u dosadašnjem toku istrage nije pronađen nijedan predmet čiji je nestanak utvrđen zapisnikom Višeg suda u Podgorici.

Navodi se da, po ocjeni sudije, u ovom trenutku postoji opasnost da bi osumnjičeni I.P. i N.M. ukoliko ostanu na slobodi mogli uništiti ili sakriti oružje koje je nestalo iz depoa Višeg suda u Podgorici.

“Odnosno da bi osumnjičena K.B. mogla uticati na svjedoke čiji identitet nije željela da otkrije, a osumnjičeni N.M. i I.P. na saučesnike koji se još uvijek nalaze na slobodi, iz kojih razloga je određen pritvor i po tom pritvorskom osnovu”, rekli su iz suda.

Oni su kazali da je Vuljaj ranije više puta osuđivan i to zbog najrazličitijih krivičnih djela, pa to, po mišljenju sudije za istragu, jasno ukazuje da će on ukoliko ostane na slobodi, ponoviti krivično djelo, zbog čega mu je po tom pritvorskom osnovu i određen pritvor.

“U odnosu na osumnjičenu K.B. odbijen je predlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, jer se radi o osobi koja ranije nije osuđivana, pa ne postoji bilo koja okolnost koja ukazuje da bi mogla ponoviti krivično djelo”, rekli su iz suda.

Kako su dodali, odbijen je predlog da se odredi pritvor Piperoviću po pritvorskom osnovu zbog opasnosti od bjekstva, budući da se radi o osobi koje je čvrsto vezano za Crnu Goru, gdje mu živi porodica i gdje ima i stalno zaposlenje, kao i po pritvorskom osnovu zbog opasnosti od ponavljanja djela, jer se takođe radi o osobi koja ranije nije osuđivana.

Iz suda su rekli da je odbijen predlog da se Milačić pritvori zbog opasnosti od ponavljanja djela, iako se radi o osobi koja je ranije osuđivana, ali zbog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja učinjenog prije deset godina.

To, kako su pojasnili, znači da se ne radi o istovrsnom krivičnom djelu, pa ta okolnost sama za sebe, ne može predstavljati osnov da se zaključi da postoji opasnost da će ovaj osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Oni su naveli da je odbijen predlog da se Vuljaju odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, jer s obzirom na to da on ima porodicu u Crnoj Gori, ne stoje konkretne okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

“Budući da mu se na teret stavlja samo krivično djelo pomaganje učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, jasno je da u njegovom slučaju ne postoji bilo kakva opasnost da bi on mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela ili da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače”, zaključuje se u saopštenju.

