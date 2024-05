Dečić novi šampion Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića prvaci su Crne Gore.

Dečić je večeras u Nikšiću savladao Sutjesku 1:0 i kolo prije kraja šampionata obezbijedio prvi trofej u klupskoj istoriji.

Odlučujući pogodak postigao je Draško Božović u 35.

minutu.

Ekipa iz Tuzi od 39. minuta igrala je sa igračem manje nakon isključenja Ljeona Ujkaja.

Dečić je sedmi različiti šampion od osamostaljenja, nakon Budućnosti (šest titula), Sutjeske (pet), Mogrena i Rudara (po dvije), Zete i OFK Titograda.

Pobjedu u gostima ostvario je i Mornar, koji je pod Goricom slavio protiv Budućnosti 1:0 i preuzeo drugo mjesto na tabeli.

Barski tim do tri boda došao je golom Milana Vušurovića u 90. minutu.

Jezero je u Beranama savladalo Rudar 2:1 i pljevaljski tim poslalo u Drugu ligu.

Plavski tim do pobjede vodili su Edis Redžepagić u 36. i Davor Kontić u 74. miutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Andrej Pupović u 70. minutu.

Arsenal je u Tivtu, Marka Merdovića u 9, Iana Araja u 55. i Vladimira Kašćelana u drugom minutu sudijske adoknade, savladao Mladost 3:1.

Jedini pogodak za Mladost postigao je Bogdan Milić u 68. minutu.

Slavilo je i Jedinstvo u Bijelom POlu protiv Petrovca 4:2.

Bjelopoljski sastav do pobjede vodili su Žarko Korać u 10, Danis Kolić u 17, Brandao de Souza u 48. i Andrej Cvijović u 52. minutu.

Strijelci za Petrovac bili su Adnan Bašić 41. i Slobodan Babić u 44. minutu.

Dečić je, nakon 35. kola, vodeći na tabeli sa 67 bodova i ima šest više od Mornara i Budućnosti.

Na četvrtom mjestu je Sutjeska sa 53, dok je peto Jezero sa 51 bodom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS