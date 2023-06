Organizuju hakaton radi promocije zdravstvenog turizma

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će biti organizovan hakaton u cilju poboljšanja promocije usluga u oblasti zdravstvenog turizma, saopštilo je Ministarstva zdravlja i najavilo finalnu prezentaciju 6. jula.

Hakaton je planiran kao online događaj koji će okupiti sve zainteresovane kreativne stručnjake, programere i druge mlade pojedince i grupe sa inovativnim idejama iz različitih oblasti.

“Oni će svojim doprinosom uticati na poboljšanje promocije usluga u zdravstvenom turizmu”, kaže se u saopštenju.

Poziv je otvoren od 8. do 28.juna, dok će se finalne prezentacije predstaviti žiriju 6.jula u IPC Technopolis.

Nagradni fond za tri najbolja inovativna rješenja u iznosu od deset hiljada EUR obezbijedilo je Ministarstvo zdravlja, u okviru projekta “Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori” koji sprovodi u saradnji sa kancelarijom UNDP-a u Podgorici.

Hakaton organizuju resorno Ministarstvo, Fond za inovacije Crne Gore, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Naučno – Tehnološki park Crne Gore i ICT Cortex.

