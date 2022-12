Optužni predlozi zbog povrede izbornih prava i napada na službeno lice

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Pljevljima podnijelo je Osnovnom sudu na Žabljaku optužne predloge protiv D.G. i R.L. zbog krivičnih djela protiv izbornih prava, i protiv tri osobe koje se terete za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Iz ODT u Pljevljima saopštili su da se D.G. na teret stavljaju krivična djela povreda prava glasanja i sprečavanje održavanja glasanja, a R.L. povreda prava glasanja.

Kako su naveli, A.M, I.J. i J.M. terete se za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„D.G. se stavlja na teret da je 30. oktobra na biračkom mjestu “Kafana Kruševice” u Šavniku, kao član biračkog odbora, na protivpravan način i upotrebom sile spriječio da glasa glasača koji je upisan u birački spisak“, kaže se u saopštenju.

Iz pljevaljskog ODT-a rekli su da je nakon toga glasanje na tom biračkom mjestu prekinuto.

„Optuženom R.L. se stavlja na teret da je 6. novembra, na biračkom mjestu “Kafana Kruševice”, na protivpravan način spriječio glasače koji su upisani u birački spisak da glasaju“, naveli su iz ODT-a.

Optuženima A.M, I.J. i J.M, kako su kazali, stavlja se na teret da su 6. novembra, na istom biračkom mjestu, zajednički napali službeno lice – člana biračkog odbora R.L. i nanijeli mu lake tjelesne povrede.

