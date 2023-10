Oglas za instruktore i popisivače produžen do 9. oktobra

Podgorica, (MINA) – Rok za prijavu na javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, produžen je do 9. oktobra.

Kako prenosi Mediabiro, Uprava za statistiku objavila je javni oglas 22. septembra, a rok za prijavu produžen je usljed zahtjeva kandidata za dodatnim rokom, u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije.

“Uprava za statistiku obavještava sve zainteresovane kandidate da se produžava rok za prijavu na javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će biti održan od 1. do 15. novembra“, saopštila je PR menadžerka javne kampanje Jovana Nikčević.

Ona je rekla da je rok za dostavljanje dokumentacije za popisivače i instruktore produžen zaključno sa 9. oktobrom.

Navodi se da, osim izmjene datuma do kojeg se kandidati najkasnije mogu prijaviti, ostali uslovi iz javnog oglasa ostaju neizmijenjeni.

Nikčević je kazala da se za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača mogu prijaviti nezaposleni, studenti, penzioneri, zaposleni, kao i svi ostali zainteresovani građani.

„Kandidati prilažu prijavu za učesnike u popisu, koja se može preuzeti u prostorijama popisne komisije ili sa sajta Uprave za statistiku, kopiju važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu, kopiju diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je osoba student, zatim potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene ili dokaz da je lice penzioner, kao i dokaz o statističkom iskustvu ako ga imaju“, navela je ona.

Nikčević je kazala da instruktori koji imaju iskustva u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem osoba, treba da prilože dokaz.

Popunjena prijava za učesnike u popisu i kompletna dokumentacija mogu se dostaviti lično ili poštom, zaključno sa 9. oktobrom, u zatvorenoj koverti, svakog radnog dana od osam do 15 sati, na adresu popisne komisije.

Spisak kandidata za instruktore biće objavljen 11. oktobra, a spisak kandidata za popisivače 16. oktobra u kancelariji popisne komisije.

