Živković: Najavljena rekonstrukcija Vlade može doprinijeti dodatnoj destabilizaciji

Podgorica, (MINA) – Najavljena rekonstrukcija Vlade može doprinijeti dodatnoj destabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković u razgovoru ambasadorkom Belgije u Podgorici, Kati Bugenhut.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je zahvalio na svesrdnoj i kontinuiranoj podršci koju Belgija pruža Crnoj Gori u oblasti evropskih integracija.

On je rekao da DPS zabrinjava činjenica da su na pozicijama donošenja odluka u Crnoj Gori prisutne određene političke strukture koje su čvrsti zagovornici antievropskih politika i vrijednosti.

Živković je ocijenio da ulazak takvih struktura u izvršnu vlast, kroz najavljenu rekonstrukciju Vlade, može doprinijeti dodatnoj destabilizaciji političkih prilika koje će, kako je naveo, otežati put ka Evropskoj uniji (EU), a samim tim i ekonomski napredak i nove investicije.

“Crnoj Gori je potrebna stabilnost koje nema u političkom životu. Svjedočimo stalnim optužbama unutar vlasti koja ne može postići zacrtane ciljeve”, kazao je Živković.

Bugenhut se, kako se navodi u saopštenju, saglasila sa stavovima DPS-a kada je u pitanju budućnost Crne Gore i njena evropska perspektiva.

“I ocijenila da je doprinos DPS-a bio od krucijalnog značaja za trasiranje puta Crne Gore ka članstvu u NATO i EU”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Bugenhut, analizirajući unutrašnji, regionalni i međunarodni kontekst, ocijenila da se EU, države članice i države kandidati za članstvo suočavaju sa brojnim izazovima, zbog čega je važan momenat za proširenje Unije i članstvo Crne Gore.

„U tom pravcu, potvrdila je punu podršku Belgije Crnoj Gori i izrazila očekivanje da će društveni i politički akteri na političkoj sceni pokazati punu posvećenost evropskim i evroatlantskim vrijednostima”, kaže se u saopštenju.

