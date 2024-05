Do novembra siguran i stabilan informacioni sistem ZZZ

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) u novembru bi trebalo da ima siguran, pouzdan, stabilan, moderan i inovativan informacioni sistem, kojim će sve usluge biti znatno unaprijeđene, saopšteno je iz te institucije.

U ZZZ je danas predstavljena prva verzija novog informacionog sistema, koji obuhvata zamjenu starih i izgradnju novih aplikativnih rješenja.

Na prezentaciji je saopšteno da se projekat realizuje utvrđenom dinamikom, kao i da je on investicija i osnov za razvoj i podizanje vrijednosti ZZZ u narednom periodu.

Ministarstvo finansija je, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, a kroz Akcioni dokument za zapošljavanje i socijalnu inkluziju, ugovorilo projekat izgradnje novog informacionog sistema ZZZ.

Potrebni iznos od oko dva miliona EUR obezbijeđen je iz predpristupne podrške EU – IPA, iz Godišnjeg akcionog programa za 2020 za Crnu Goru (CAP 2020).

Na prezentaciji su predstavljeni budući benefiti novog informacionog sistema, koji će, kako se očekuje, osigurati centralizaciju i bolje upravljanje podacima, doprinijeti da sigurnost podataka bude na vrlo visokom nivou i omogućiti da razmjena podataka, između relevantnih institucija, bude znatno olakšana.

Informacioni sistem bi trebalo da ojača kapacitete ZZZ i unaprijedi rad zaposlenih, poboljša njihovu produktivnost i unaprijedi kvalitet i dostupnost usluga i mjera klijentima kroz korišćenje online servisa.

“Uspostaviće se sveobuhvatna baza podataka za statističko profilisanje nezaposlenih kako bi se uskladili s odgovarajućim aktivnim mjerama tržišta rada i osigurao adekvatan i pravovremen odgovor na potrebe poslodavaca, unaprijediće usluge profesionalne rehabilitacije za zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom, a poslužiće kao pouzdan statistički alat za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada koje Zavod pruža”, navedeno je u saopštenju ZZZ.

Informacioni sistem će biti, kako je objašnjeno, osnova za pridruživanje EURES mreži, s obzirom na to da će ulaskom u nju Vlada ispuniti zahtjeve pregovaračkih procesa u pogledu usklađenosti sa pravnim tekovinama EU u toj oblasti.

Na sastanku je ocijenjeno da je u minulih nekoliko mjeseci napravljen veliki iskorak – obezbjeđena je, instalirana i stavljena u upotrebu nova oprema za zaposlene. Prikazan je i kratak osvrt na dosadašnje aktivnosti na projektu i najavljeno da u narednom periodu slijede intezivne aktivnosti na testiranju i daljem razvoju novog informacionog sistema.

Za ZZZ projekat je ključan u cilju modernizacije poslovanja, ali i ispunjavanja zahtjeva evropskih integracija koji se tiču pregovaračkih poglavlja 19 i 2 – Socijalna politika i zapošljavanje i Sloboda kretanja radnika.

Vršilac dužnosti direktora ZZZ, David Perčobić, poručio je da buduće poslovanje Zavoda mora ići u korak sa vremenom.

Iz ZZZ su podsjetili da je Perčobić, dok je obavljao funkciju pomoćnika direktora za projekte, bio inicijator ovog projekta, te da će njegovo iskustvo iz oblasti upravljanja projektima dati vjetar u leđa.

Pored Perčobića, prezentaciji su prisustvovali vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Snežana Drobnjak, sa koleginicom Amrom Demirović, te predstavnici kompanije dobavljača, Infostream.

