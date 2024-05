Muški tim u borbama zaustavljen u četvrtfinalu EP

Podgorica, (MINA) – Muški tim u borbama karate reprezentacije Crne Gore u četvrtfinalu završio je nastup na seniorskom prvenstvu Evrope u Zadru.

Crnogorski karatisti su, nakon jučerašnjeg startnog trijumfa protiv Letonije 3:1, pobijedili danas favorizovanu Hrvatsku 3:2.

U izuzetno kvalitetnom i uzbudljivom meču, pobjedu crnogorskoj reprezentaciji donijeli su Nemanja Mikulić, Nikola Malović i Nenad Dulović.

Nastavka takmičenja koštao ih je poraz od Slovačke u četvrtfinalu 3:1.

Slovačka nije uspjela da se domogne finala, pa je crnogorskoj selekciji zatvorila vrata repasaža.

Za titulu prvaka Evrope boriće se Italija i Grčka, koja je u polufinalnom meču bila bolja od Slovačke 3:2.

Italija je za finale eliminisala Tursku 3:2.

Crnogorska ekipa u Zadru nastupala je u sastavu Nenad Dulović, Nemanja Mikulić, Nikola Malović, Nemanja Jovović, Emre Saljiu, Lazar Jovović, Dušan Bijelić i Lazar Potpara.

Sjutra je na programu prvi finalni dan, a za medalje boriće se takmičari u pojedinačnoj konkurenciji.

Za bronzano odličje, u kategoriji do 75 kilograma, boriće se Nemanja Mikulić protiv Enesa Buluta iz Turske (11.00).

Finalni duel u kategoriji do 67 kilograma, između Nneada Dulovića i Mađara Martala Iveša Tadišija, zakazan je za 18 sati i 40 minuta.

U nedjelju je ekipni finalni program, a crogorski karate predstavljaće muški kata tim, koji će se protiv Azerbejdžana boriti za drugo uzastopno evropsko bronzano odličje (9.00).

