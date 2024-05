Gorčević: Nema odstupanja od potpune usklađenosti sa spoljnom politikom EU

Podgorica, (MINA) – Vlada do sada nije pokazala nikakvo odstupanje od potpune usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je to rekla u Skupštini, odgovarajući na pitanja poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Ivana Vukovića.

„Što se tiče vanjske politike, sigurna sam da se naša stopostotna usklađenost neće pomjeriti ni milimetar“, navela je Gorčević.

Gorčević je kazala da je sigurna da ona i Vuković imaju isti cilj, da Crna Gora bude sljedeća članica EU.

„Međutim, ja za razliku od vas nikada ne bih rekla da je Pokret Evropa sad (PES) zaslužan za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), jer smatram da sve ovo što radimo, radimo zajedno“, rekla je Gorčević.

Prema njenim riječima, DPS je odradio dio posla, ali ga nije završio.

Gorčević je, obraćajući se Vukoviću, kazala da bi voljela da joj pokaže jednu odluku koju je Vlada donijela, a koja je protivna stopostotnoj usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

„Zaista smatram da Vlada do sada nije pokazala nikakvo odstupanje od stopostotne usklađenosti sa bezbjednosnom i spoljnom politikom EU“, istakla je Gorčević.

Prema njenim riječima, pitanje EU integracija nije fasada ni za šta.

„Možda je bilo fasada prethodnim vladama, uključujući i vašu, jer 12 godina je dug period, tako da nijeste završili baš cijeli posao“, navela je Gorčević.

On je zahvalila cijeloj pregovaračkoj strukturi koja je radila posao godinama.

„Pozivam vas da budemo konstruktivni, da završimo ovaj posao na dobrobit Crne Gore i građana, a ne DPS-a, PES-a ili bilo koga drugog“, navela je Gorčević.

Evropske integracije, kako je kazala, nijesu samo tehnički proces.

„Pitanje evropskih integracija i pripadnost porodici evropskih naroda je nešto što treba da gajimo na osnovu uvjerenja“, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da vjeruje da je parlamentarna većina pokazala evropske vrijednosti.

Gorčević je, odgovarajući na pitanje Vukovića da li misli da je prilog jačanju vladavine prava u Crnoj Gori kada, prema tvrdnjama jednog od ministara, Vlada nezakonito imenuje vršioca dužnosti direktora policije, kazala da je u medijima vidjela informaciju da je Upravni sud odbio tužbu ministra unutrašnih poslova Danila Šaranovića.

„Što se tiče vladavine prava, imamo toliko naslijeđenih problema za ovih 30 godina, da tek sad možemo da se bavimo nezavisnim institucijama koje će da sprovode pravdu na pravi način, ne onako kako je rađeno prethodnih godina“, navela je Gorčević.

Ona je poručila da u narednom periodu treba obezbijediti najbolje moguće uslove za rad tih institucija.

Na pitanje Vukovića da li misli da je prilog jačanju vladavine prava u Crnoj Gori kada potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić čestita hapšenje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije četiri sata prije nego što se ono desilo, Gorčević je odgovorila da to nije pitanje za nju.

Ona je navela da misli da nije adresa za to, iako, kako je kazala, smatra da Bečić vrlo odgovorno obavlja svoju funkciju i da ne bi sebi dozvolio da napravi neki takav propust.

„Mislim da je to pitanje za njega ili poslanički klub Demokrata“, dodala je Gorčević.

Ona je, govoreći o situaciju u Šavniku, pozvala na saradnju i dodala da se te stvari mogu rješavati i na samom Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Poslanik Demokratske narodne partije Milun Zogović pitao je da li će Crna Gora uspjeti da u projektovanom roku ispuni preostalo 31 privremeno mjerilo.

Gorčević je odgovorila da je ostalo usvajanje strategije reforme pravosuđa 2024 -2027, navodeći da je Ministarstvo pravde završilo sve i da se čeka odgovor evropske strane.

„Strategija za borbu protiv korupcije 2024-2028, Stategija za digitalizaciju pravosuđa 2024-2027, Plan racionalizacije pravosudne mreže, to su sve stvari koje očekujemo i već smo u komunikaciji sa Evropskom komisijom (EK)“, rekla je Gorčević.

Kako je navela, u toku je komunikacija i o Zakonu u sudskom savjetu i sudijama.

„Visok je stepen saglasnosti između komentara koje imamo od Venecijanske komisije (VK) i predloga“, rekla je Gorčević.

Ona je istakla da su poslati i zakoni o državnom tužilaštvu, specijalnom državnom tužilaštvu, o sprečavnju korupcije, kao i medijski zakoni i zakon o oduzimaju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

„To su sve stvari koje se tiču onoga što Vlada završava u komunikaciji sa VK i EK i za šta se nadam da ćemo do kraja mjeseci moći da glasamo u parlamentu“, navela je Gorčević.

Ona je pohvalila ministarstva unutrašnjih poslova i pravde, jer su za kratko vrijeme završili sve što je bilo dogovoreno.

Zogović je pitao i zbog čega parlamentarna većina odstupa od koalicionog sporazuma.

On je naveo da u tom sporazumu stoji da se potpisnici obavezuju da neće podržavati akte koji mogu narušiti koheziju društva, ili izazivati nepotrebne tenzije.

Zogović je kazao da postoje kritička mišljenja značajnih pravnika sa više kontinenata o odlukama suda.

„Već je poznato izdvojeno mišljenje predsjednice drugostepenog suda u pogledu osude (Ratka) Mladića. Uslijediće i rezultat istraživanja međunarodne komisije o žrtvama u regiji Srebrenice od 1992. do 1995, čime će biti iskazana istorijska istina“, rekao je Zogović.

On je naveo da je predlagao da Skupština Crne Gore ne pristaje na pritiske i poniženja i da se ne upušta u davanje pravne kvalifikacije pojma genocid.

„Ali je snaga pravnih činjenica bila nemoćna pred naređenjem stranih centara moći. Predlažem da Vlada ne podrži Rezoluciju o Srebrenici. A kada je već Vlada podnosila amandmane, čudi me da ti amandmani nijesu osudili sve zločine na teritoriji nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije“, rekao je Zogović.

Gorčević je, odgovarajući Zogoviću, rekla je da se Crna Gora već u prethodnom periodu odnijela po pitanju Srebrenice.

Ona je istakla da je to pitanje koje ne bi trebalo koristiti u političke svrhe.

„Kao Bošnjakinja ne bih voljela da bilo koji narod bude proglašen za genocidni i upravo to je razlog zašto je Vlada, kroz konsultacije sa međunarodnim partnerima, predložila dopunu Rezolucije, kako bi spriječili sve političke manipulacije, ili etiketiranje jednog naroda“, rekla je Gorčević.

Poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović kazala je da se nada da će Crna Gora u junu dobiti pozitivan IBAR.

Ona je navela da žali što Vlada propušta priliku da idealni momenat u procesu EU integracije i izvjesno dobijanje pozitivnog IBAR-a, iskoristi za suštinske reforme.

„Zakoni o kojima ste govorili još nijesu stigli u skupštinsku proceduru, već je 10. maj, međuvladina konferencija je najavljena u junu. Očigledno je plan da u nekoliko dana u Skupštini raspravljamo o najvažnijim zakonskim rješenjima za poglavlja 23 i 24“, rekla je Novaković Đurović.

Novaković Đurović je istakla da nije samo problem što se propustila prilika da se napravi reforma.

„Ne znam jesu li građani upoznati da su javne rasprave o ovim zakonima trajale 20 dana, najmanje u odnosu na dozvoljeni rok“, navela je Novaković Đurović i dodala da je prekršen i propis koji reguliše javnu raspravu, jer je Vlada bila u obavezi da i prije nacrta zakona stavi predloge na konsultovanje javnosti.

Gorčević je, odgovarajući Novaković Đurović, rekla da su pitanja koja je postavila iz nadležnosti Ministarstva pravde.

„Svi zakoni su rađeni sa ekspertima Savjeta Evrope, u komunikaciji sa EK, određeni su slati na komentare VK i za određen zakone je bio i dogovor da se radi fazno zbog kratkih rokova“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da se, iako su kratki rokovi, nijesu bavili štrikovima.

„Pozivam vas da sami date osvrt na svaki zakon. Postoji jedna razlika, mi nećemo doći sa nekim zakonom i reći da smo dobili pozitivno mišljenje EK, kao što je radila prethodna Vlada“, rekla je Gorčević.

Kako je navela, svi su svjesni aktuelnog geopolitičkog momenta.

„Vjerujte da nam ništa neće proći na samo geopolitički momenat, ukoliko ne budemo završavali naše obaveze i radili reforme. Nakon IBAR-a dolazi zatvaranje pregovaračkih poglavlja, nijedna reforma ili zakon nije završen sa IBAR-om, imaćemo još dosta izmjena“, kazala je Gorčević.

Odgovarajući na pitanje poslanice Pokreta Evropa sad Nađe Laković koliko je intenzivna komunikacija sa institucijama EU i kakvi su rezultati izvršenja obaveza iz operativnih zaključaka i privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, Gorčević je rekla da je Crna Gora pokazala zalet u EU integracijama.

Ona je istakla da su države članice EU pokazale apsolutnu podršku Crnoj Gori.

Kako je kazala Gorčević, Crna Gora se nalazi ima šansu da iskoristi istorijski momenat.

“Vjerujem da je ovo istorijska šansa, ako uzmemo u obzir momenat, saradnju parlamenta i Vlade, parlamentarne većine i opozicije”, rekla je Gorčević.

Ona je navela da su za kratko vrijeme završene skoro sve obaveze koje se tiču privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

„Nakon usaglašavanja sa EK oko svih zakona koji se očekuju od nas vezano za privremena mjerila, to će doći u Skupštinu na glasanje i sigurna sam da će poslanici biti odgovorni da u brzim rokovima usvojimo te zakone“, kazala je Gorčević.

Prema njenim riječima, nakon toga se u junu može očekivati zakazivanje međuvladine konferencije na kojoj će Crna Gora dobiti IBAR.

Gorčević je, odgovarajući na pitanje poslanice Demokrata Anđele Vojinović koliko je bezbjednosni sektor ispunio privremenih mjerila i koliko je obaveza iz EU agende završio, rekla da će u narednom periodu Crna Gora imati nezavisne institucije i pohvalila rad MUP-a i Ministarstva pravde.

„Imaćemo Vladu, MUP, policiju i sve institucije koje treba da rade za građane onako kako treba“, poručila je Gorčević.

Gorčević je, odgovarajući na pitanje poslanika Bošnjačke stranke (BS) Amera Smailovića, rekla da je pitanje prava manje brojnih naroda u Crnoj Gori jedno od suštinskih, ukoliko se želi graditi pravično, društvo jednakih šansi i vladavine prava.

Ona je kazala da smatra da manjine treba da budu dio Vlade.

„U dijelu proširenja Vlade, radovala bih se da BS bude dio Vlade, jer smatram da bi na taj način se pokazala širina i jedna stabilnija Vlada“, navela je Gorčević.

Ona je rekla da vjeruje da je Vlada pokazala odličan odnos prema manje brojnim narodima, ako se uzme u obzir ko čini izvršnu vlast.

Gorčević je, odgovarajući na pitanje poslanika koalicije Za budućnost Crne Gore Vasa Obradovića dokle se stiglo u pregovorima vezanim za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, kazala da je to poglavlje jedno od najznačajnih i možda najkompleksnijih i najtežih za zatvaranje.

„Kada je u pitanju Poglavlje 27, ispunjeno je svega 30 odsto akcionog plana. Tu nam predstoji veliki broj obaveza, ne samo u zakonodavnom i strateškom smislu“, navela je Gorčević, dodajući da je 30 odsto ispunjenosti zaista nisko.

Posebno izazovno, kako je kazala, biće budžetiranje.

Gorčević je navela da su poglavlja 23 i 24 sada u fokusu, radi dobijanja IBAR-a.

„Mi već sada, u komunikaciji sa Evropskom komisijom, pravimo jasan plan zatvaranja svakog poglavlja, u dijelu rokova, obaveza koje je neophodno ispuniti kako bi se zatvorilo svako poglavlje, finasija i eksperata“, dodala je Gorčević.

