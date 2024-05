Ivanović: Crna Gora zaslužuje da bude prva sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u proteklih nekoliko mjeseci napravila značajan napredak, najdalje je odmakla u integracijama i zaslužuje da bude prva sljedeća članica Evropske unije (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je to kazao u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Češke Janom Lipavskim, na čiji poziv je bio u zvaničnoj posjeti toj državi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), u fokusu razgovora Ivanovića i Lipavskog bili su evropska integracija, aktuelni pozitivan momenat u pregovorima sa Unijom i dalje jačanje političkog dijaloga i međudržavnih odnosa.

„Crna Gora je napravila značajan napradak u proteklih nekoliko mjeseci, najdalje je odmakla u pregovorima i zaslužuje da bude prva naredna članica Unije”, istakao je Ivanović.

On je ponovio da je to apsolutni prioritet crnogorske Vlade.

“Veoma cijenimo jasnu i snažnu podršku prijateljskih i partnerskih zemalja na tom putu”, kazao je Ivanović.

On je naglasio da Češka, u kontinuitetu, kroz proaktivno političko i diplomatsko djelovanje, pokazuje da je snažan zagovornik proširenja EU i promoter interesa i napretka Crne Gore i ostalih zemalja kandidata.

Lipavski je, kako je saopšteno iz MVP-a, kazao da je Češka na strani Crne Gore.

„Nastavićemo da pružamo političku i ekspertsku podršku sprovođenju reformi i daljem napretku Crne Gore ka članstvu u EU. Vjerujemo da ćete uskoro, na Međuvladinoj konferenciji sa EU krenuti u zatvaranje poglavlja“, rekao je Lipavski.

On je istakao da je veoma važno da politika proširenja bude visoko na agendi Unije i da se intenziviraju pregovori sa državama kandidatima, naročito imajući u vodu aktuelna geopolitička kretanja.

Kako su kazali iz MVP-a, Ivanović i Lipavski su razgovarali i o daljem razvoju bilateralnih odnosa, a naročito o snaženju ekonomske saradnje i povezivanju poslovnih zajednica Crne Gore i Češke.

Oni su, kako se dodaje, najavili petu Mješovitu komisiju o ekonomskoj saradnji između Crne Gore i Češke, koja će biti održana krajem maja u Podgorici.

Ivanović se, tokom posjete, sastao i sa predsjednikom Senata Češke Milošem Vistrčilovim, kao i sa zamjenicom predsjedavajućeg Jitkom Seitlovom i senatorima Pavelom Fišerom i Adelom Šipovom.

„Istaknut je značaj parlamentarne saradnje, uz ocjenu da je Crna Gora država sa najboljim rezultatima u pregovorima sa EU i da Češka snažno podržava naš dalji napredak”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ivanović je sagovornicima u Češkoj čestitao 20. godišnjicu članstva u EU i 25 godina članstva u NATO-u, navodeći da je Alijansa važan okvir saradnje Crne Gore i Češke i zajedničkih napora u jačanju stabilnosti i bezbjednosti u euroatlantskoj regiji.

“Posjeta Češkoj nastavak je aktivnosti u pravcu jačanja bilateralnih veza i saradnje sa partnerskim i prijateljskim zemljama i na liniji je intenzivirane komunikacije sa zemljama članicama EU, shodno ključnom vanjskopolitičkom prioritetu – članstvu u Uniji”, kaže se u saopštenju.

