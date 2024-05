4iG Grupa i Remred pokreću proizvodni centar za svemirsku tehnologiju

Budimpešta, (MINA-BUSINESS) – 4iG Grupa, u čijem je vlasništvu kompanija One Crna Gora, i njena kćerka firma Remred Zrt, položili su kamen temeljac prvog proizvodnog centra mađarske svemirske industrije u Martonvašaru u blizini Budumpešte.

Fabrika pod nazivom Remtech proizvodiće, montirati, integrisati i testirati orbitalne satelite težine do 400 kilograma, koristeći modularnu tehnologiju, jedinstvenu u Evropi.

„Greenfield projekat implementira najsavremenija tehnološka rješenja u skladu sa najstrožijim aerokosmičkim standardima, a energetsko snabdijevanje biće obezbjeđeno izgradnjom nezavisne solarne elektrane“, navodi se u saopštenju.

Proizvodni centar od četiri hiljade kvadratnih metara uključuje specijalnu laboratoriju od 1,5 hiljada kvadratnih metara sa ISO8 i ISO5 sertifikovanom tehnologijom “čistih soba”.

Objekat će istrovremeno imati zasebnu laboratoriju za testiranje i ispitivanje vibracija, udara, mehaničkih, termo-vakuumskih, klimatskih, EMC/EMI i akustičkih sistema.

„Dizajniran da zadovolji potrebe domaćeg i međunarodnog tržišta, centar za svemirsku tehnologiju nije samo mjesto satelitske tehnologije i svemirske industrije, već predstavlja i centar inovacija, međunarodne saradnje i domaću bazu znanja, sa višestrukom povezanošću sa obrazovanjem, istraživanjima i razvojem“, dodaje se u saopštenju.

Centar za svemirsku tehnologiju počeće sa radom do 2026. godine i otvara 85 novih radnih mjesta.

Na ceremoniji povodom početka radova, ministar nacionalne ekonomije Mađarske, Marton Nađ, rekao je da sposobnost te zemlje da proizvodi satelite nije samo ekonomsko i bezbjednosno pitanje, već i pitanje suvereniteta.

Svemirski sektor ima svijetlu budućnost, jer je jedna od najbrže rastućih i, prema međunarodnim istraživanjima, najotpornijih industrija u svijetu, za koju se procjenjuje da će porasti sa 630 milijardi USD u prošloj godini na 1,8 biliona USD do 2035.

Pored toga, svemirska industrija koja prednjači u tehnološkom razvoju i ima visok multiplikativni efekat, pa se inovacije i tehnološke prednosti šire i na druge sektore privrede.

Ovo je ključni faktor za dalje jačanje konkurentnosti. Zahvaljujući svom ekonomskom ekosistemu, infrastrukturi i intelektualnom kapitalu, Mađarska je u dobroj poziciji da postane glavni igrač u svemirskoj industriji. Zbog toga je važna investicija vladinog strateškog partnera 4iG, jer će omogućiti kompaniji da pored informaciono komunikacionih tehnologija postane regionalni lider i u svemirskoj industriji.

Predsjednik 4iG Grupe, Gelert Jasai, kazao je da zajedničkim ulaganjem, 4iG Grupe i Remreda stiču jedinstvenu infrastrukturu i mogućnosti u centralno-istočnoj Evropi.

„Kao dio našeg holdinga, svemirska industrija ima najveći potencijal rasta, pored tradicionalnih poslova 4iG Grupe, informacionih i telekomunikacionih tehnologija“, dodao je Jasai.

Usluge i proizvodni kapaciteti centra za svemirsku tehnologiju, kako je ocijenio, dodatno jačaju međunarodno prisustvo 4iG grupe i razvijaju nova domaća i međunarodna partnerstva.

„Možemo ući na proizvodno tržište koje kombinuje najsavremeniju opremu sa najnovijim znanjima za proizvodnju vrhunskih tehnologija”, rekao je Jasai.

Osnivač Remreda i generalni direktor kompanije za svemirsku industriju i tehnologiju 4iG grupe Istvan Sarhegii, naglasio je da bi, zahvaljujući ulaganjima, Mađarska mogla da postane veliki igrač na globalnom svemirskom tržištu u kratkom roku.

On je naveo da su već sada, u fazi planiranja kosmičkog proizvodnog centra, najveće međunarodne kompanije i proizvođači ponudili saradnju, što dokazuje da postoji ogromna međunarodna potražnja za proizvodnjom nisko-orbitalnih satelita i raznovrsne svemirske opreme.

„Naš cilj u svemirskoj industriji je da gradimo sopstvene inženjerske kapacitete za razvoj nove i jedinstvene svemirske opreme i satelita te da postanemo strateški partneri najvećih satelitskih i svemirskih kompanija, kao i nacionalnih i međunarodnih svemirskih agencija“, dodao je Sarhegii.

U 21. vijeku, svemirska industrija, uključujući podatke i usluge koje pružaju sateliti, postala je dio ključne infrastrukture država.

Zbog sve češćih prirodnih katastrofa, kao i geopolitičke i ekonomske situacije u Evropi, tehnologija koja pruža tačne, trenutne informacije i informacije bazirane na preciznim podacima, ali i komunikaciju, je od strateškog značaja.

Međunarodni sukobi u naše doba takođe pokazuju značaj svemirskih kapaciteta: bez odgovarajuće infrastrukture i primjenljive baze znanja država postaje ranjiva.

„Investicija pokrenuta u partnerstvu između 4iG grupe i Remreda, ne samo da bi mogla da igra ključnu ulogu u mađarskoj i međunarodnoj svemirskoj industriji od 2026. godine, već bi kroz svoje tehnološke mogućnosti mogla da bude i strateški element nacionalnog suvereniteta i bezbjednosne politike“, zaključuje se u saopštenju.

