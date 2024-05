Glasanje za Rezoluciju o Srebrenici Crnu Goru usmjerava ka sigurnoj budućnosti

Podgorica, (MINA) – Grupa nevladinih organizacija (NVO) i građanskih aktivista pozdravila je stav premijera Milojka Spajića da Crna Gora glasa za rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici.

U zajedničkom saopštenju 14 NVO i građanske aktiviskinje Dine Bajramspahić navodi se da je to jedina ispravna odluka koja Crnu Goru principijelno usmjerava ka sigurnoj budućnosti.

“Pozdravljamo stav Spajića da Crna Gora treba da glasa za predloženu rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici bez obzira na ishod amandmana koje Vlada namjerava da predloži”, navodi se u saopštenju.

Iz NVO su kazali da im je jasno da Vlada ne želi da kosponzorstvom preporučuje rezoluciju na usvajanje drugim državama zbog pritiska koji, kako su naveli, trpi od koalicionih partnera i vlasti u Srbiji.

“Nadamo da će se to do samog glasanja desiti i da će se tako i naša država pridružiti bivšim jugoslovenskim republikama koje tu rezoluciju zdušno podržavaju kao zalog za trajni mir na Balkanu”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici NVO su kazali da žale zbog toga što je Crna Gora i danas pod sjenkom ratne politike 90-tih.

“Koja je agresivnim nacionalizmom nanijela previše zla i patnje i samom srpskom narodu, a kamoli ostalima”, dodaje se u saopštenju.

Iz NVO sektora su podsjetili da je inicijativa da Crna Gora kosponzoriše UN rezoluciju okupila nezapamćeno veliki broj podržavalaca iz crnogorskog građanskog društva.

“Radi se o 109 nevladinih organizacija i preko 460 javnih ličnosti, građana i građanki koji su kroz ovaj vid angažmana, dali aktivan doprinos i svojim djelovanjem osigurali da Crna Gora postupi ispravno i ljudski prema žrtvama najmasovnijeg zločina u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, na čemu im se zahvaljujemo”, navodi se u saopštenju.

Saopštenje su potpisali Jovana Marović iz Savjetodavne grupe „Balkan u Evropi“, građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić, Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava, kao i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.

Među potpisnicima su i Ljupka Kovačević iz Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Maja Raičević iz Centra za ženska prava, Milka Tadić Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, kao Zorana Marković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.

Zajedničko saopštenje NVO potpisali su i Velija Murić iz Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava, Olivera Nikolić iz Instituta za medije, Ivana Vujović iz Juventasa, Aida Perović iz Prime, Jovan Ulićević iz Spektre i Demir Ličina iz Udruženja „Štrpci – Protiv zaborava“.

