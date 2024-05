Besplatno korišćenje usluga elektronskog potpisa za sve brucoše UCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Univerzitet Crne Gore (UCG), u saradnji sa Crnogorskim Telekomom, omogućiće korišćenje usluga elektronskog potpisa svim brucošima koji studiranje započinju u studijskoj 2024/2025 godini.

„Telekom budućim studentima stavlja na raspolaganje eTrust promo pakete, koji nakon aktivacije uključuju deset transakcija za elektronsko potpisivanje, čime je brucošima omogućeno da na brz i jednostavan način potpišu ugovore o studiranju“, saopšteno je iz te telekomunikacione kompanije.

Saradnju su danas elektronskim potpisom sporazuma potvrdili ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović, rektor UCG Vladimir Božović, izvršni direktor Telekoma Stjepan Udovičić i direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović.

Jakšić-Stojanović je istakla pozitivnu saradnju sa Crnogorskim Telekomom, koja je u prethodnom periodu intenzivno pružala podršku obrazovnom sistemu Crne Gore kada su u pitanju digitalizacija i upotreba elektronskih servisa.

Ona je naglasila da je proces digitalizacije veoma važan za sve nivoe obrazovanja i da je sigurna da će UCG biti ključni pokretač promjena u ovom procesu.

Božović je istakao važnost ove saradnje u modernizaciji nastave.

„Na ovaj način pojednostavićemo administrativne procedure i olakšati studentima pristup servisima UCG. Cilj nam je da razvijemo digitalne vještine studenata i stvorimo sistem obrazovanja koji odgovara savremenim potrebama“, rekao je Božović.

Crnogorski Telekom je, kako je podsjetio Udovičić, prvi telekomunikacioni operator u zemlji registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja.

On je dodao da ova saradnja dodatno potvrđuje snažnu posvećenost kompanije procesima digitalne transformacije i razvoju digitalnih kompetencija u zajednici u kojoj posluje.

„Ovom saradnjom podstičemo razvoj određenih digitalnih vještina za mlade u eri ubrzane digitalizacije i tranzicije ka elektronskom poslovanju. Odgovorni smo prema generacijama koje će kreirati društveni ambijent u periodu koji predstoji, zato je važno da namećemo napredna rješenja, forsiramo primjenu, razvijamo kod mladih otovren stav prema savremenim trendovima i inovacijama u širem smislu, a saradnjama poput ove, danas zaključene, dokazujemo da preduzimamo konkretne korake u tom pravcu“, saopštio je Udovičić.

On je podsjetio i da je eTrust platforma Telekoma prvo i jedino potpuno digitalno rješenje za elektronski potpis, pečat, vremenski pečat, verifikaciju i dostavu elektronskih dokumenata u Crnoj Gori, a lansirana je sa ciljem da crnogorsku privredu i društvo vodi u pravcu digitalizacije.

Postupak kreiranja naloga na eTrust portalu je jednostavan i detaljno objašnjen na sajtu i ostalim komunikacionim kanalima Telekoma.

Nakon prijema studenta, na portalu e-Upis (upisi.edu.me) dostupna je elektronska verzija ugovora, koju student, kao registrovan eTrust korisnik može elektronski potpisati i potpisanu verziju postaviti na e-Upis sajt.

Potpisivanje ugovora o studiranju aktuelno je u periodu od jula do septembra.

Crnogorski Telekom već 17 godina pruža podršku obrazovnom sistemu Crne Gore i kroz obezbjeđivanje besplatnog interneta za preko 200 osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova u gradovima, a tokom prethodnih godina u projekat je uključeno i oko 150 crnogorskih škola u ruralnim i prigradskim područjima.

Na taj način ustanove koje nemaju pristup fiksnom internetu dobile su besplatan pristup mobilnom 4G internetu i brzom protoku podataka. Cijena internet paketa koje Telekom besplatno ustupa obrazovnim ustanovama na nivou je od oko 100 hiljada EUR za prethodnu godinu.

Banović je saopštio da digitalni servisi i savremene tehnologije imaju smisla ako su dostupne i na raspolaganju građanima i upravo je to polazna premisa na kojoj baziraju saradnju sa obrazovnim sektorom.

„To potvrđuje danas verifikovan projekat, ali i gotovo dvije decenije duga saradnja sa Ministarstvom prosvjete, kroz pružanje besplatne i pouzdane fiksne i mobilne infrastrukture za obrazovne ustanove. Telekom je vodeći inovator u telekomunikacionom kontekstu, razvijamo napredne servise, činimo ih dostupnim, ali planiramo da idemo i korak dalje, u smislu edukacije i promocije odgovorne konzumacije digitalnog sadržaja i ponašanja u onlajn prostoru“, zaključio je Banović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS