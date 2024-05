LNG terminal i gasna elektrana samo uz aktivno učešće lokalne uprave

Bar, (MINA-BUSINESS) – Projekat izgradnje LNG terminala i gasne elektrane u Baru biće realizovan samo uz aktivno učešće lokalne uprave i najbolje svjetske standarde u zaštiti životne sredine.

Sastanak predstavnika američkih investitora i lokalne uprave, koji je održan u Baru, samo je prvi korak u uključivanju lokalne uprave u realizaciju tako velikih projekata, do kojeg je trebalo da dođe i mnogo ranije.

To je zaključeno na sastanku potpisnica Memoranduma o razumijevanju o izgradnji LNG terminala i gasne elektrane iz SAD-a – Ministarstva energetike i rudarstva sa odbornicima u barskoj Skupštini i njenim šefom, Branislavom Nenezićem i prvim čovjekom Bara, Dušanom Raičevićem.

„Sastanak je održan na inicijativu ministra energetike i rudarstva, Saše Mujovića, a nakon što je prethodna Vlada 12. maja prošle godine potpisala Memorandum o razumevanju u pogledu pružanja podrške unapređenju energetske infrastrukture u Crnoj Gori sa kompanijama Enerflex Energy Systems i Olin Wethington i Wethington Energy Innovation”, saopšteno je iz Ministarstva.

Predstavnica Ministarstva energetike i rudarstva, Zorana Sekulić, podsjetila je da je Memorandum samo prvi u nizu koraka koje potrebno preduzeti na putu od ideje do realizacije.

“Prirodni gas kao energent nije nepoznanica u energetskom sektoru, već je svim našim strateškim dokumentima koji tretiraju sektor energetike prepoznat kao važan energent iz više razloga”, rekla je Sekulić.

Ona je podsjetila da je energetika jedna od najznačajnih grana crnogorske privrede i da bi trebalo da težimo njenom daljem razvoju.

“Upotrebom gasa zaokružujemo našu ponudu i doprinosimo boljem pozicioniranju Crne Gore kao regionalnog energetskog čvorišta i stvaramo mogućnost postepene zamjene konvencionalnih goriva”, naglasila je Sekulić.

Ona je saopštila da upotreba gasa nije u suprotnosti sa politikom Evropske unije (EU), naprotiv.

“Javno je dostupan i poznat podatak da je gas u EU prepoznat kao tranziciono gorivo, jer su štetne emisije gasova sa efektom staklene bašte koje nastaju upotrebom fosilnih goriva skoro upola manje prilikom upotrebe gasa. Ukoliko tome dodamo mogućnost tranzicije na vodonik, kao ekološki potpuno prihvatljivo gorivo, gradeći infrastrukturu koja se vremenom može prilagoditi upotrebi ovog energenta i spremnost kredibilnih kompanija da ulažu u razvoj naše energetske infrastrukture, to je prilika koju treba iskoristiti, naravno uz puno poštovanje zakonske regulative i zadovoljenje ekoloških aspekata”, rekla je Sekulić.

Ona je navela i da sve češća istraživanja ukazuju da su Pljevlja najzagađeniji grad u Evropi sa jedne strane, dok sa druge postoji mogućnost da se proizvodnjom električne energije iz gasa donekle riješi taj problem.

“Ne može probleme posmatrati jednostrano i lokalno, već sagledati širu sliku, izvagati benefite i potencijale manjkavosti te donijeti zajedničku odluku”, smatra Sekulić.

Olin L. Wethington iz istoimene korporacije je istakao važnost razumijevanja projekta sa stanovišta energetike i zaštite životne sredine.

“Vjerujemo da kada se ovaj projekat razumije, biće prepoznat kao kompatabilan sa najvišim ekološkim standardima“, rekao je Wthington.

On je podsjetio da će Crna Gora morati da traži alternativu uglju koja donosi stabilnost u proizvodnji električne energije i smatra da je ta alternativa upravo gas.

“Ukoliko se bude gradila ova TE i LNG terminal, to će biti učinjeno i bolje od standarda EU, sa značajnim benefitima za sam grad koji između ostalog podrazumijevaju potrebu za radnom snagom u redovnom procesu na nivou od nekoliko stotina zaposlenih” istakao je Wethington.

U lokalnoj upravi su iznijeli niz zamjerki na dosadašnji tok realizacije ovog projekta.

Raičević je zamjerio investitorima što su Memorandum potpisali sa Vladom Dritana Abazovića koja je bila u tehničkom mandatu, dok Nenezić smatra da termoelektrani nije mjesto u Baru, te da grad neće imati benefite od ovog projekta.

Mujović je u pismu čelnicima i odbornicima lokalne uprave naveo da je energetska diversifikacija od suštinske važnosti za razvoj Crne Gore, uz sve druge benefite koje donosi jedna tako velika investicija, u svakoj fazi realizacije – od nivoa investicije koja se mjeri stotinama miliona EUR, preko angažmana lokalnih kompanija i domino efekta na mali i srednji biznis, do otvaranja novih radnih mjesta i obučavanja radne snage za one poslove koji do sada nijesu postojali u Crnoj Gori.

Posebno jer se radi o kompanijama koje dolaze iz SAD-a, sa znanjem i iskustvom u ovoj oblasti.

“Sa druge strane, izuzetno nam je važno da se u ovom procesu poštuju najbolji standardi u oblasti zaštite životne sredine, gdje lokalna zajednica može dati nemjerljiv doprinos. Više puta sam ponovio stav da nema igranja sa zdravljem naših građana. I to nam je prioritet, jer u suprotnom, nijedna investicija nije dovoljno vrijedna, bez obzira o kome se radi“, zaključio je Mujović.

