Crnogorski kadeti na turniru u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore učestovaće naredne sedmice na Memorijalnom turniru “Miljan Miljanić” u Staroj Pazovi, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Selektor Radovan Kavaja za nastup na tom turniru pozvao je 17 igrača.

Na spisku su golmani – Dimitrije Minić (Spartak, Subotica) i Edin Lekić (Dečić);

odbrana – Aleksa Perišić, Novak Fatić, Andrija Anđelić (Budućnost), Marko Glendža (Grbalj), Emil Kujović (RB Lajpcig) i David Maraš (Zeta);

vezni red – Vuk Pavićević (Mladost Lob.bet), Petar Ražnatović, Viktor Lesjak (Arsenal), Viktor Bubanja (Budva), Matija Jovanović (Budućnost) i Mark Đokaj (Dečić);

napad – Andrija Vukoje (Grbalj), Kristijan Jovović (Legija, Poljska) i Alan Kastrat (Vestčester, SAD).

Na turniru će, osim Crne Gore i domaćina Srbije, učestvovati još Bugarska i Sjeverna Makedonija.

Cra Gora će u prvom meču, 14. maja, igrati sa Bugarskom.

U zavisnosti od ishoda te utakmice, crnogorski fudbaleri će dva dana kasnije igrati za prvo ili treće mjesto na turniru.

