Sjutra start nove sezone, Vujačić poslije pet godina ponovo na stazi

Podgorica, (MINA) – Nova sezona u Auto i karting savezu počeće za vikend brdskom trkom u Šavniku, saopšteno je iz te asocijacije.

Na stazi Šavnik – Gradac, dugoj tri i po kilometra nadmetaće se 53 sportska vozača iz osam crnogorskih klubova.

Očekuje se zanimljivo takmičenje, a poslije pet godina pauze na stazu će se vratiti višestruki šampion Mirko Vujačić.

On će voziti za AMSK Crmnica iz Podgorice.

Organizator, AMSK Stojković iz Niksica, saopštio je da su sve uradili da takmičenje protekne u najboljem redu.

“Staza je spremna i sigurna sam da ćemo biti dobri domaćini”, kazala je predsjednica nikšićkog kluba Marija Stojković.

Na startu nove sezone neće se pojaviti šampioni Vasilije Jakšić zbog učešća na evropskoj trci u Španiji, Tiho Aćimić, Nemanja Kašćelan, Luka Špadijer, Filip Kunčer i Ivan Subotić.

Šampionat će biti održan u 13 klasa.

Najviše takmičara u Šavniku imaće pljevaljski AMSK AP Sport, koji je prijavio 19 sportskih vozača.

Na zahtjevnoj stazi, koja iziskuje veliko umijeće vozača, pojaviće se i tri takmičarke – Pljevljakinja Ena Plakalo, Marija Ivanović iz Podgorice i Margarita Maleševa iz Rusije, koja će voziti za AMSK Crmnica iz Podgorice.

U subotu su na programu dva treninga, a prva od dvije nedjeljne vožnje startovaće u 12 sati.

Organizator je najavio da se staza zatvara za saobraćaj u deset sati i 30 minuta, a svečano otvaranje je sat kasnije.

