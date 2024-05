Oduzet nakit vrijedan 3,4 hiljade EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina, u saradnji sa graničnom policijom, oduzeli su na graničnim prelazima (GP) Kula i Dračenovac, nakit vrijedan oko 3,4 hiljade EUR, saopšteno je iz Uprave carina.

Navodi se da je 6. maja, na GP Kula, pregledom putničkog vozila crnogorskih registarskih tablica, u ručnoj torbi vozača pronađena neprijavljen srebrni nakit težine 653,32 grama, čija se vrijednost procjenjuje na 979,98 EUR.

„Prekršiocu je izdat prekršajni nalog, uz naplatu kazne u iznosu od 200 EUR, dok je roba trajno oduzeta“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, službenici granične policije i Uprave carina su 7. maja, na GP Dračenovac, pregledom putničkog vozila njemačkih registarskih tablica, u kesama u kojima se nalazila polovna lična garderoba, pronašli 1.582 komada neprijavljenog nakita od bižuterije.

Iz Uprave carina su kazali da je procjenjena vrijednost tog nakita 2.373 EUR.

„Prekršiocu je izdat prekršajni nalog, uz naplatu kazne u iznosu od 500 EUR, dok je roba trajno oduzeta“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina su poručili da će nastaviti sa aktivnostima u cilju suzbijanja nelegalnih aktivnosti na graničnim prelazima i apelovali na građane da poštuju carinske propise.

