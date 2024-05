Radović: Odluku o Rezoluciji o Srebrenici donijeti u skladu sa interesima države

Podgorica, (MINA) – Vlada odluku o Rezoluciji o Srebrenici treba da donese vođena isključivo interesima Crne Gore, uvažavajući odluke i kredibilitet međunarodnih sudova, saopštili su iz Građanske alijanse (GA).

Programski direktor GA Milan Radović u saopštenju je naveo da u toj nevladinoj organizaciji smatraju da je eventualni glas protiv deklaracije o genocidu u Srebrenici, glas za stopiranje procesa suočavanja s prošlošću i pomirenja na Zapadnom Balkanu.

“Uprkos javnim pritiscima zvaničnika drugih država uoči dugo najavljivanog glasanja o rezoluciji o Srebrenici, predstavnici Vlade, kao što su i najavili, treba da donose odluke vođeni isključivo interesima Crne Gore, uvažavajući odluke i kredibilitet međunarodnih sudova”, rekao je Radović.

On je istakao da je zabrinjavajuće i da uprkos tome što sa EU adresa stižu oštre poruke da u Evropi nema mjesta za poricanje genocida, revizionizam i veličanje ratnih zločinaca, određene političke strukture zarad sitnih partijskih interesa minimiziraju jedan od najvećih zločina nakon Drugog svjetskog rata.

“Podsjećamo da se u Rezoluciji o genocidu u Srebrenici nijedan narod ne kvalifikuje kao genocidan pa uzimajući u obzir navedeno, GA poručuje da su jake institucije i jasni zvanični stavovi preduslov za stabilnu političku situaciju u državi, koja ima jasnu namjeru da u najkraćem mogućem roku formalizuje svoju evropsku budućnost”, zaključio je Radović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS