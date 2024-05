Berza preduzetničkih ideja postavila nove standarde

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Berza preduzetničkih ideja, koja je organizovana početkom maja, postavila je nove standarde u podršci i promociji inovativnih ideja mladih preduzetnika, čime je Univerzitet Donja Gorica potvrdio lidersku ulogu u podsticanju preduzetničkog duha i inovacija, saopšteno je iz te institucije.

Oni su kazali da je na Berzi preduzetničkih ideja uloženo preko 30 hiljada EUR u najinovativnije ideje mladih preduzetnika.

„Taj iznos predstavlja rekordnu investiciju i jasan pokazatelj povjerenja kompanija i institucija u potencijal mladih preduzetnika“, navodi se u saopštenju UDG-a.

Berza je okupila preko 20 najvećih crnogorskih kompanija, kao i predstavnike iz drugih zemalja regiona. Ukupno 11 najboljih ideja, od kojih su neke dolazile iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Italije, privukle su pažnju investitora i potencijalnih partnera svojom originalnošću, inovativnošću i potencijalom za rast i razvoj.

„Ovogodišnja Berza preduzetničkih ideja nije samo promovisala inovacije i podstakla investicije, već je i stvorila platformu za razmjenu znanja, iskustava i ideja među mladim preduzetnicima, poslovnim liderima i stručnjacima iz različitih oblasti“, rekli su iz UDG-a.

Berza je organizovana u okviru drugog Festivala preduzetništva u Crnoj Gori, najvećeg preduzetničkog događaja na nacionalnom nivou, u sklopu kojeg se organizuju i tradicionalne preduzetničke i istraživačko-inovativne inicijative poput projekta pod nazivom Zaori dublje, proširi brazde i Nacionalnog takmičenja učeničkih kompanija u Crnoj Gori.

„Najbolja ideja, koja je osvojila prvo mjesto na Nacionalnom takmičenju, imaće priliku da u julu putuje u Italiju na prestižno takmičenje GEN-E 2024, što predstavlja izvanrednu priliku za dalju promociju njihove ideje na međunarodnom nivou“, rekli su iz UDG-a.

Učenička kompanija, koja je osvojila drugo mjesto, dobila je priliku da učestvuje na takmičenju POPRI u Hrvatskoj, dok će trećeplasirani tim putovati na SYMORG takmičenje na Zlatibor u junu.

