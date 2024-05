Indijana eliminisala Njujork i izborila finale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Indijane igraće u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Indijana je u Medison Skver Gardenu, u sedmom meču polufinalne serije, pobijedila Njujork 130:109 i sa 4:3 u seriji izborila konferencijsko finale.

To je ekipi iz Indijanapolisa prvo finale Istoka poslije deset godina.

Njujork bez Džulijusa Rendla, Bojana Bogdanovića, Mičela Robinsona, O Džej Anunobija i u prelomnim trenucima sedme utakmice Džejlena Bransona nije mogao da se uprostavi Indijani u odlučujućem meču.

Indijanu su do pobjede vodili Dante Di Vićenco sa 39 i Alek Burks sa 26 poena.

U ekipi Njujorka najbolji je bio Tajriz Halibarton sa 26 poena.

Indijana će u finalu Istoka igrati protiv Bostona.

