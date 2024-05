DPS: PES i Spajić nastavljaju da trpe poniženja od Vučića

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) i premijer i lider te partije Milojko Spajić nastavljaju da trpe poniženja od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i režima u Beogradu, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz PES-a su ranije danas kazali da su kontinuirani i nekorektni komentari zvaničnika Srbije na račun crnogorskih amandmana na Rezoluciju o Srebrenici u kritikama skoro usaglašeni sa sadašnjom crnogorskom opozicijom.

“PES i njihov lider Milojko Spajić, nastavljaju da trpe poniženja od Aleksandra Vučića i režima u Beogradu, uprkos upornim nastojanjima da svojim postupcima udovolje apetitima aktuelnog predsjednika rbije i njegovih uslužnih radnika u Crnoj Gori”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je PES frustraciju, zbog toga što ih je “šef iz Beograda” raskrinkao u obmani u kojoj su besmislene amandmane predstavili kao čudesan uspjeh crnogorske diplomatije, pokušao da usmjeri ka DPS-u.

“Žalosno je što je jedna nova partija na političkoj sceni, koja makar formalno mora da se zalaže za evropske vrijednosti, spala na to da piše irelevantne i nepotrebne amandmane da ne bi naljutila Aleksandra od Srbije, ali i domaće agente velikosrpskog nacionalizma koji Ratka Mladića i Radovana Karadžića zovu ratnim herojima”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su dodali da imaju razumijevanja za trauma PES-a.

“Nije jednostavno u kontinuitetu trpjeti javno šamaranje od državnog vrha Srbije, a biti primoran da ćutiš i ne odgovoriš ni jednom jedinom riječju na stalna ponižavanja”, kazali su iz DPS-a.

Iz te stranke su naveli da se državnom vrhu Srbije mora priznati vještina da već četiri godine od svake nove vlade Crne Gore, naprave svog političkog poslušnika u rekordnom roku.

“Zato, kolege iz PES-a, ukoliko nastavite ponizno da ćutite, bez svijesti da je za vođenje državne politike, pored znanja, potrebno imati dostajanstvo i integritet, Aleksandar Vučić će nastaviti javno da vas ponižava pred domaćom i međunarodnom javnošću”, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS