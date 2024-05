Ivanović: Crna Gora ne želi da kvari odnose ni sa kim od susjeda

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne želi da kvari odnose ni sa kim od susjeda, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je rekao da je žalosno da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neprimjerenim riječima obraća i govori o Crnoj Gori i dodao da su to nesrećne formulacije koje teško da mogu biti pozdravljene iz Crne Gore.

“Vučić je prije dva dana bio u Crnoj Gori gdje je upoznat sa sadržinom amandmana koji su poslati Ujedinjenim nacijama (UN) i nije na taj način komentarisao, već je govorio kako Srbija neće govoriti Crnoj Gori kako da glasa”, rekao je Ivanović, prenosi portal RTCG.

Na pitanje da li bi glasanje moglo da ugrozi odnose dvije zemlje, on je kazao da treba raditi na saradnji.

“I kada prođe 23. maj Crna Gora i Srbija će biti jedna pored druge, i dalje će neke stvari možda sagledavati različito, ali će biti još mnogo više pitanja i tema koje ih zbližavaju i na kojima treba zajedno da radimo. Crna Gora ne želi da kvari odnose ni sa kim od susjeda”, rekao je Ivanović.

On nije komentarisao Rezoluciju o Jasenovcu.

Ivanović je podsjetio da se u jednom amandmanu o Srebrenici navodi da je krivična odgovornost za zločin genocida pod međunarodnim pravom individualizovana i da ne može biti pripisana ni jednoj etničkoj, vjerskoj zajednici ili grupi kao cjelini.

“Druga formulacija glasi da se ponavlja nepokolebljiva posvećenost očuvanju stabilnosti i poštovanju jedinstva u različitosti BiH”, kazao je Ivanović.

On je rekao da je Vlada pokušala da djeluje kao pomiritelj u regionu i zbog unutrašnjih prilika kako bi se mogućnost manipulacije da se cijeli narod obilježi kao genocidan smanjila na minimum ili eliminisala.

“Druga diskusija koja se mogla čuti je da bi se tom rezolucijom moglo pokušati promijeniti unutrašnje uređenje BiH koje inače garantovano Dejtonskim sporazumom”, kazao je Ivanović.

On je objasnio da stabilnost u okviru Bosne i Hercegovine ne može biti dovedena u pitanje.

“A interpretacija prve formulacije koja je ušla u tekst rezolucije kaže da odgovornost za genocid ne može biti pripisana bilo kojoj grupi i naciji, što sprečava da se rezolucija sjutra zloupotrijebi za žigosanje jednog naroda kao genocidnog”, rekao je Ivanović.

