BBC u saradnji sa NTO snima specijalnu emisiju o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Globalna medijska kuća BBC, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), snima putopisnu emisiju posvećenu Crnoj Gori pod nazivom The Travel Show Montenegro.

Regionalna direktorica BBC za Evropu, Sara Damak, kazala je da je veliko zadovoljstvo raditi sa NTO kako bi predstavili Crnu Goru milionima čitalaca i gledalaca širom Evrope i svijeta.

„Od uzbudljivog brendiranog sadržaja koji istražuje crnogorsku istoriju, arhitekturu i kulturu, do snažnih TV i digitalnih kampanja koje su istaknute na BBC News kanalu i BBC.com, uvjereni smo da će ova saradnja inspirisati našu publiku da razmotre Crnu Goru kao svoju sledeću turističku destinaciju”, rekla je Damak.

Ona je dodala da je specijalna emisija o Crnoj Gori u The Travel Show-u zakazana za početak septembra.

„Zahvaljujemo se NTO na ovom ambicioznom projektu. Radujemo se budućim prilikama za nastavak saradnje i dalje isticanje ljepota Crne Gore u godinama koje dolaze”, poručila je Damak.

Ekipa BBC World Travel Show, na čelu sa voditeljkom Carmen Roberts, predstaviće u okviru putopisne emisije jedinstveno putovanje kroz bogatu kulturu, netaknutu prirodu i uzbudljive avanture koje Crna Gora nudi.

Iz NTO su saopštili da su putovanje započeli u Boki, gdje su imali priliku da istraže bogatstvo podvodne kulturne baštine, roneći i snimajući na olupinama u Boki kotorskoj, u akvatorijumu Herceg Novog. Osim toga, u emisiji će se naći i kadrovi koji prikazuju kakav se pogled pruža sa kotorskih serpentina.

Roberts je kazala da putopisna emisija istražuje crnogorsku obalu, nove razvojne projekte i tradicionalne događaje.

„Zaista sam uživala u Crnoj Gori. Imali smo sjajno vrijeme i bilo je zabavno obići različite lokacije. Tokom boravka sam učestvovala u Fešti kamelija, veslala sam sa lokalnom posadom u Stolivu i razgovarala sa ljudima koji su učestvovali u trci veslanja poslednjih nekoliko godina. Zaista je bilo zabavno i voziti se serpentinama iznad Kotora u tradicionalnom jugo automobilu”, navela je Roberts.

Roberts, koja je dvostruka dobitnica nagrade Britanskog udruženja putopisnih pisaca 2008. i 2009. godine, rekla je da je do sada imala priliku da snimi emisije u preko 70 zemalja širom svijeta.

“Nijesam znala da se može roniti u Bokokotorskom zalivu, tako da je to bilo fantastično iskustvo vidjeti podvodnu Crnu Goru, stranu za koju nijesam ni znala da postoji. Osim toga, bilo je zanimljivo vidjeti promjene koje su se desile od poslednjeg puta kada sam bila ovdje”, kazala je Roberts.

Ona je dodala da joj je bilo zadovoljstvo što je imala priliku da razgovara sa stanovnicima Crne Gore koji su bili veoma iskreni i gostoljubivi.

„Upoznala sam ljude svih uzrasta, a ono što im je zajedničko jeste da su veoma ponosni na svoju zemlju i zaista su posvećeni očuvanju kulture i nasleđa”, saopštila je Roberts.

Iz NTO su podsjetili da je destinacijski video o Crnoj Gori pod nazivom U društvu prirode, koji je dobitnik tri međunarodne nagrade, plasiran u okviru kampanje na televiziji BBC News Channel.

„TV kampanja tokom koje je spot naše zemlje emitovan više od 150 puta u udarnim terminima zabilježila je preko 30 miliona pregleda. Zabilježeni su i impresivni rezultati digitalne kampanje koja je imala doseg od tri miliona pregleda web stranice bbc.com, dok je brendirani članak o Crnoj Gori zabilježio 20 hiljada pregleda. Osim toga, na društvenim mrežama BBC-ja ostvaren je doseg od 450 hiljada pregleda”, rekli su iz NTO.

Oni smatraju da će takav vid promocije direktno predstaviti publici ljepote destinacije i dodatno ojačati poziciju Crne Gore kao turističke destinacije.

NTO će, kako su poručili, nastaviti sa organizacijom kampanja koje treba da privuku posjetioce iz svih krajeva svijeta, te intezivnom promocijom raznovrsne turističke ponude Crne Gore.

