PES: Besmislene reakcije zvaničnika Srbije na crnogorske amandmane

Podgorica, (MINA) – Reakcije zvaničnika Srbije na crnogorske amandmane na Rezoluciju o Srebrenici besmislene su, ako se uzme u obzir da je ta država propustila da sama reaguje i amandmanima koriguje inicijalni tekst te rezolucije, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te stranke su kazali da su kontinuirani i nekorektni komentari zvaničnika Srbije na račun crnogorskih amandmana u kritikama skoro usaglašeni sa “nekadašnjim prijateljima” iz sadašnje crnogorske opozicije.

“Takođe, te reakcije su besmislene ako uzmemo u obzir da je Srbija propustila mogućnost da sama reaguje i amandmanima koriguje inicijalni tekst rezolucije koja je na dnevnom redu Ujedinjenih nacija”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su naveli da se neprincipijelnost pojedinih zvaničnika Srbije ogleda i u tome što reaguje na račun rada aktuelne Vlade, a ćutali su i sarađivali sa Vladama Demokratske partije socijalista (DPS) i Dritana Abazovića.

To, kako su dodali, nažalost govori da aktuelna vlast u Srbiji ima jako čudne aršine.

“Očigledno im nije smetala deklaracija o Srebrenici iz 2009. godine. Podsjetićemo javnost da su na sedmi kogres DPS-a dolazili predstavnici SNS-a i slali pozdravne poruke, Đukanovićev režim nazivali prijateljskim, a samog Đukanovića političarem od koga treba učiti”, rekli su iz PES-a.

Oni su istakli da zato ne čudi što su se iz DPS-a pozivali na izjave čak i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao krunski dokaz za umiješanost lidera Demokratskog fronta u navodnom državnom udaru oktobra 2016. godine.

“Samo pola godine kasnije, u februaru 2017. godine upravo su sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji premijer Duško Marković isticali da dvije države imaju najbolje odnose u posljednjih 20 godina”, rekli su iz PES-a.

Kako su naveli, Vučić i Marković su tada isticali i da se odluke Crne Gore ne doživljavaju kao prijetnja Srbiji.

Iz PES-a su kazali da možda sada neki zvaničnici iz Beograda “žude za tim starim vremenima”.

Iz te stranke su naveli da, onima koji kritikuju aktuelnu Vladu u Crnoj Gori, nije smetao stav Abazovićeve Vlade niti njenih članova u vezi sa genocidom o Srebrenici, pa ni činjenica da su je izabrali oni koji su tri decenije vladali u Crnoj Gori.

“Imali su toliko razumijevanja za unaprjeđenje saradnje, čak do mjere da su neki ministri Abazovićeve Vlade, koji su lično prisustvovali i komemoracijama u Potočarima, dobijali Orden srpske zastave drugog stepena”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su podsjetili koliko su pojedini funkcioneri iz zvaničnog Beograda blagonaklono ćutali i unaprjeđivali saradnju dok su njihovi prijatelji Abazović i DPS bili na vlasti i usvajali rezolucije o Srebrenici.

“Umjesto što pojedinci dijele lekcije o rezolucijama, svrsishodnije bi bilo da se svi posvetimo poboljšanju odnosa Srbije i Crne Gore, ukoliko za to nije uslov povratak DPS-a, iako znamo koliko je dobrog za Crnu Goru i srpski narod uradila ta partija za tri decenije”, rekli su iz PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS