PES: Usaglašen stav vlasti u Srbiji i opozicije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vlast u Srbiji i opozicija u Crnoj Gori danas su iskazale usaglašen stav prema crnogorskim amandmanima na Rezoluciju o Srebrenici, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz DPS-a su saopštili da PES i premijer i lider te partije Milojko Spajić nastavljaju da trpe poniženja od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i režima u Beogradu.

Iz PES-a su naveli da je, nakon što su Ujedinjene nacije demaskirale obmane i manipulativne interpretacije Demokratske partije socijalisa (DPS) i regionalnih aktera i uvažile intervenciju crnogorske diplomatije da se amandmanima precizira odgovornost zločina u Srebrenici, glasnogovornicima politika prošlosti ostalo samo da ponavljaju raskrinkanu propagandnu.

“I na današnji dan su zajedno usaglašen stav prema crnogorskim amandmanima iskazale vlasti u Srbiji i opozicija u Crnoj Gori”, rekli su iz PES-a.

Iz te partije su dodali da žale što im je zajednički sadržitelj neuspješno obesmišljavanje napora crnogorske Vlade i diplomatije u prevazilaženju regionalnih i međuetničkih tenzija, što je preduslov za ubrzani integracioni put u Evropsku uniju (EU).

“Stoga, frustracije DPS-a zbog zajedničke prošlosti sa zvaničnicima Srbije ne mogu ugroziti budućnost Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su istakli da je DPS koji sada, kako su kazali, drži lekcije o evropskim integracijama, ista partija koja je pozivala i Vojislava Šešelja na Đukanovićevu inauguraciju 1998. godine.

“To što je u međuvremenu DPS prestao da na partijske kongrese poziva svoje partijske kolege iz Srbije, ne znači da treba i država Crna Gora da odustane od dobrih regionalnih odnosa i saradnje sa legitimno izabranim predstavnicima Srbije, uz međusobno uvažavanje”, poručili su iz PES-a.

