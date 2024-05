Crnogorskim Kik bokserima šest medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorska kik boks selekcija nastup na Svjetskom kupu u Istanbulu završila je sa šest medalja – , dvije zlatne, srebrnom i tri bronzane.

Najbolji crnogorski kik bokser Nemanja Čađenović nastavio je pobjednički niz u ovoj godini.

Do novog najsjajnijeg odličja u disciplini lou kik (do 71), stigao je sa četiri efektne pobjede.

U osmini finala savladao je Ahmeda Sameda Alšavija Sajada iz Irika.

Bio je bolji i od reprezentativaca Turske, Omera Faruka Jabasa i Savaša Juksela.

U finalu, u sjajnom meču slavio je protiv Francuza Matisa Gelisa.

Čađenović je ove godine osvojio i Svjetski kup u Lido de Jesolu, te Evropske kupove u Zagrebu i Sarajevu.

Zlatnom medaljom u Istanbulu okitio se i junior Sultan Imeri (do 54).

Imeri je sve tri pobjede ostvario protiv boraca iz Turske.

Srebro je osvojio junior Andrija Radoman (do 60).

Savlado je predstavnika Turske Batuhana Egea Turačina, dok je u finalu poražen od Uzbekistanca Muhamadjusufa Hasanova.

Bronzu je zavrijedio senior Nikola Marinković (do 75).

On je nakon trijumfa nad Muhamedom Elsadokom iz Turske i Francuzom Frasoa Kitebom Simom, u polufinalu izgubio je od Davlatbeka Rajimjonova iz Uzbekistana.

Bronzane medalje pripale su i juniorima, Jovanu Lipovini (-54) i Džejlanu Muriću (-67).

Bez odličja nastup su završili Ehad Dautović i Viktor Dukić.

Svjetski kup u Istanbulu okupio je 3000 takmičara iz 42 zemlje.

