Određeno zadržavanje osumnjičenom za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Bijelom Polju, Vladan Đalović, odredio je zadržavanje u trajanju od 72 sata F.Ć. iz Pljevalja, osumnjičenom za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Iz bjelopoljskog VDT-a saopštili su da je zadržavanje određeno nakon saslušanja F.Ć.

F.Ć. je u Pljevljima nožem nanio više povreda oštećenim Dž.Ć. i E.Ć.

