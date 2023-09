DPS-BS: Odluka o promjeni Dana opštine ne smije ući u pravni sistem

Podgorica, (MINA) – Odluka o promjeni Dana opštine Pljevlja nije u skladu sa Ustavom i ne bi smjela ući u pravni sistem države, kazali su iz Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) i Bošnjačke stranke (BS) u lokalnom parlamentu.

Iz Kluba odbornika DPS-BS su, u otvorenom pismu građanima i ministrima u Vladi, naveli da vrijednost antifašizma, na čijim postulatima počiva moderno čovječanstvo, ne smije imati alternative nigdje, pa ni u Pljevljima.

„Snaga argumenata, istorijskih i zdravorazumskih, nije nam pomogla da ubijedimo deklarativno samoproglašene građanske partije, u prvom redu Demokrate, ali i Socijalističku narodnu partiju, da odustanu od namjere da 20. novembar, kao sjećanje na taj datum 1944. godine kada su oslobođena Pljevlja od fašističkog okupatora, zamijeni 27. oktobrom koji je vjerski praznik“, piše u pismu.

Iz Kluba odbornika DPS-BS su kazali da su za tu odluku glasala tri od četiri odbornika Demokratske Crne Gore, koji se deklarativno izjašnjavaju kao građanska partija, koja poštuje vrijednosti antifašizma.

„Nažalost, iako je više puta dokazano da to nije tako, jučerašnjim postupkom pokazali su da su prikriveni izvođači radova velikodržavnih projekata iz susjedstva“, navodi se u otvorenom pismu.

Iz Kluba odbornika DPS-BS su rekli da su iznenađeni otvorenim pozivom i stigmatizacijom episkopa Srpske pravoslavne crkve odbornicima da moraju glasati da Dan opštine bude 27. oktobar.

„Ako danas budemo ćutali svi mi, bez obzira na političku, vjersku, nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost, ubrzo ćemo kao društvo građana nestati“, navodi se u pismu.

Ocjenjuje se da je pokušaj uvođenja tog praznika kao Dana opštine Pljevlja samo uvod u, u dužem vremenu pripreman, revizionizam istorije, kako bi Crna Gora postala država koja baštini poraženu ideologiju u Drugom svjetskom ratu.

„Ta odluka nije ni u skladu sa Ustavom, kao najvećim pravnim aktom naše države, i ne bi smjela ući u pravni sistem Crne Gore“, ističe se u otvorenom pismu.

Klub odbornika DPS-BS pozvao je Ustavni sud da se izjasni po tom pitanju iz, kako su naveli, razloga otvorene diskriminacije koja je zabranjena Ustavom, a koja može biti osnov za kršenje i člana 7 Ustava koji kaže da je zabranjeno izazivanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu.

Prema njihovim riječima, sudbina te odluke, ali i vjerovatno građanskog koncepta, sada je u rukama Vlade i njenih ministara.

Iz Kluba odbornika DPS-BS su kazali da ministri u Vladi moraju donijeti jedinu ispravnu odluku – da ne daju saglasnost na akt kojim se urušava antifašistička tradicija Pljevalja i Crne Gore.

„Znajući da velika većina građana Pljevalja baštini građanske vrijednosti, pozivamo vas da svi zajedno dignemo glas protiv ovakvih i sličnih inicijativa, jer Pljevlja jesu i moraju ostati grad svih nas zajedno“, navodi se u otvorenom pismu.

