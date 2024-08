Odbor podržao da najviše dva potpredsjednika parlamenta mogu biti iz manjinskih partija

Podgorica, (MINA) – Zakonodavni odbor podržao je danas, većinom glasova, izmjene Poslovnika Skupštine, prema kojima najviše dva potpredsjednika parlamenta mogu biti iz manjinskih partija.

Predlog izmjena Poslovnika podnijela je grupa poslanika parlamentarne većine, a o njemu će poslanici raspravljati sjutra, na vanrednoj sjednici Skupštine.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić rekao je da postoji dogovor unutar parlamentrane većine.

One je, kako prenosi portal Vijesti, kazao da se time pokazuje snaga parlamentarne većine koja skoro ima dvotrećinsku podršku “koju niko do sada nije imao”.

“I tu snagu želimo da implementiramu i pošaljemo poruku da smo tu za velike stvari”, kazao je Čarapić odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Oskara Hutera ašto najviše dva, a ne četiri potpredsjednika.

Huter je kazao da je svima jasno da se radi o običnoj trgovini foteljama, kako bi “svi u tom vozu našli mjesto gdje da sjednu”.

Do sada je partijama manjinskih naroda pripadalo jedno potpredsjedničko mjesto u Skupštini.

U predlogu izmjena Poslovnika piše da se one mogu pravno opravdati potrebom za osiguranjem jednakih prava, promovisanjem demokratskih načela i usklađivanjem s međunarodnim standardima zaštite prava manjina.

Ako izmjene Poslovnika i Predlog o izmjeni odluke o broju potpredsjednika budu usvojeni u Skupštini, aktuelni saziv parlamenta bi, umjesto utvrđena četiri potpredsjednička mjesta, imao pet.

