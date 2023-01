Odbor o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor razmatraće sjutra izvještaj o tome koji kandidati ispunjavaju uslove za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Izvještaj je sačinila tročlana komisija koja je formirana na prethodnoj sjednici tog skupštinskog tijela.

Na javni poziv, kako je saopšteno na sjednici, prijavilo se 27 kandidata.

Za sudiju Ustavnog suda, kako se navodi u javnom pozivu, bira se osoba iz reda istaknutih pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Kandidat mora da bude crnogorski državljanin, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova, da ima propisan nivo kvalifikacije obrazovanja i položen stručni ispit za rad u državnim organima ili pravosudni ispit.

Na posljednjem glasanju u parlamentu niko od četiri predložena kandidata za sudije Ustavnog suda nije dobio potrebnu većinu, ni u prvom ni u drugom krugu glasanja.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima samo troje sudija i od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje.

Sudije Ustavnog suda bira Skupština Crne Gore na 12 godina, dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.

