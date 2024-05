Budućnost Voli i Partizan sjutra za finale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Partizana odigraće sjutra u Beogradu odlučujući, treći meč polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Rezultat u seriji, nakon dva odigrana meča, je neriješen.

Partizan je prvi duel u Beogradskoj areni dobio 78:67, dok se u drugom Budućnost revanširala pred svojim navijačima 74:73 i izborila majstoricu.

Duel u Beogradskoj areni počeće u 19 sati.

Bolji iz duela Budućnosti i Partizana za trofej igraće protiv Crvene zvezde, koja je u dva meča bila bolja od Mege.

