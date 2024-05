Kadeti poraženi od Turske

Podgorica, (MINA) – Kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Turske 22:19 (7:4, 8:6 i 7:9), u utakmici šestog kola Mediteranskog prvenstva u Ankari.

Crnogorski rukometaši upisali su treći poraz i u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju polovičan učinak.

Generacija igrača rođenih 2006. i 2007. godine, koje sa klupe predvode treneri Filip Popović i Draško Mrvaljević, u porazu od Turske osvojili su bod od mogućih pet.

Crnogorski kadeti su prethodno ostvarili pobjede protiv Francuske, Tunisa i Iraka i upisali poraze od Kosova i Hrvatske.

U duelu protiv Turske, Miroslav Dragović je bio najefikasniji sa šest, dok je Aleksa Knežević postigao tri gola.

Crna Gora će u petak igrati protiv Rumunije u posljednjem meču grupne faze.

Za generaciju koju predvode Popović i Mrvaljević, nastup na Mediteranskom prvenstvu je odlična provjera za Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina, koje će u avgustu biti održano u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS